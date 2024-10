Mimeirhel Benita kan wel door de grond zakken: Twente op voorsprong na knullig eigen doelpunt

Heracles Almelo is zondagmiddag op bijzonder knullige wijze op achterstand gekomen in de lokale derby tegen FC Twente. passeerde zijn eigen doelman vlak voor rust en hielp de thuisploeg zo aan een voorsprong. Even later lag ook de tweede treffer van Twente in het net.

De Keijzer nam een doeltrap kort op Feyenoord-huurling Benita, vorige week tegen Ajax nog één van de grote uitblinkers. Benita werd onder druk gezet en speelde, zonder achterom te kijken, terug op zijn eigen doelman. De Keijzer stond echter nog op de punt van zijn vijfmetergebied en moest lijdzaam toezien hoe de 1-0 over de lijn rolde.

Artikel gaat verder onder video

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen FC Twente en Heracles Almelo

Amper vier minuten later ging het van kwaad tot erger voor de bezoekers uit Almelo. Na een fraaie aanval tilde Anass Salah-Eddine de stand naar een 2-0 voorsprong voor Twente, waarmee ook gelijk de ruststand was bereikt.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Een verbazingwekkende eigen goal van Mimeirhel Benita!🤯#tweher — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Wolfswinkel diep ontroerd bij minuut stilte voor zijn schoonvader Johan Neeskens

FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel was zaterdagavond zichtbaar ontroerd tijdens de minuut stilte ter nagedachtenis aan Johan Neeskens.