Driessen neemt het op voor Koeman en wijst met beschuldigende vinger naar FIFA en UEFA

Ronald Koeman begint bij het Nederlands elftal een heus blessureprobleem te krijgen. De afgelopen weken vielen er vijf spelers geblesseerd weg, waardoor de bondscoach twee spelers moest oproepen die niet in de voorselectie zaten. Valentijn Driessen heeft het te doen met de keuzeheer.

Koeman maakte vrijdagmiddag zijn definitieve selectie voor de Nations League-duels met Hongarije en Duitsland bekend. Nadat eerder al duidelijk werd dat Joey Veerman en Jan Paul van Hecke moesten afhaken met blessures, lieten ook Jurriën Timber, Jerdy Schouten en Wout Weghorst verstek gaan. Daardoor heeft de keuzeheer alsnog beroep gedaan op Ian Maatsen en Mats Wieffer.

Driessen kan niet anders dan de schuld van alle blessures bij de bomvolle wedstrijdkalender te leggen. “Getuige de vijf afvallers blijkt dat het overvolle wedstrijdprogramma van de internationals z’n tol begint te eisen”, schrijft de journalist in De Telegraaf. Schouten meldde zich pas vrijdagochtend af voor Oranje. “Hij kampt al langer met wat pijntjes”, weet de chef voetbal. “De komende twee weken tijdens de interlandperiode kan Schouten extra rust pakken na een voor hem ongekend intensief voetbaljaar.”

Blessures belemmeren Koeman

Alle blessures bemoeilijken de taak van Koeman bij het Nederlands flink, zo ziet ook Driessen. “Het zijn de riemen waarmee bondscoach Koeman heeft te roeien in de Nations League”, schrijft hij. “Weet hij met Oranje vrijdag te winnen in Boedapest van Hongarije, dan ligt de weg open naar de tussenronde in het voorjaar van 2025.” De wedstrijd in de Hongaarse hoofdstad staat vrijdagavond om 20.45 uur op het programma. Drie dagen later neemt Oranje het om dezelfde tijd in München op tegen Duitsland.

