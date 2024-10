Van Bronckhorst haalt uit naar gefrustreerde Besiktas-fans: ‘Kom dan maar niet meer terug’

Giovanni van Bronckhorst heeft uitgehaald naar de gefrustreerde Besiktas-fans. De supporters vonden het nodig om hun ongenoegen kenbaar te maken middels boegeroep naar de spelers. De Nederlandse oefenmeester van de Turkse topclub was daar niet van gediend.

Van Bronckhorst begon goed als trainer van Kara Kartalla begon zijn avontuur bij de Turkse club goed met een 0-5 zege op Galatasaray in de strijd om de Turkse Supercup. Ook in de Turkse competitie gaat het Besiktas voor de wind, de club is na zes speelronden nog altijd ongeslagen (vijf zeges, één gelijkspel). In de Europa League gaat het minder goed met Van Bronckhorst en zijn ploeg. Vorige week ging Besiktas keihard onderuit tegen Ajax (4-0) en donderdagavond werd in eigen huis met 1-3 verloren van Eintracht Frankfurt.

De fans toonden zich kritisch richting de spelers en daar was Van Bronckhorst niet over te spreken. “Dat is niet fijn, zeker omdat we alles gegeven hebben”, vertelde hij op de persconferentie. “Ik hoop dat we dat niet meer mee hoeven te maken. Als mensen denken dat we vandaag ons best niet hebben gedaan, is het beter als die maar niet meer naar het stadion komen. Als we er nou met de pet naar gooien snap ik het nog, maar iedereen heeft alles gegeven en we hebben de volledige steun nodig.”

Van Bronckhorst heeft suggestie voor Besiktas-fans

Van Bronckhorst heeft wel een idee, mochten de supporters van Besiktas in de toekomst weer hun frustratie willen uiten. “Als we slecht spelen, laat ze mij dan maar uitjouwen. Geen probleem. Maar we hebben de fans vandaag een goede wedstrijd voorgeschoteld, alleen de uitslag was er niet naar”, aldus de voormalig Feyenoord-trainer.

Wat er dan goed ging bij Besiktas? “We speelden agressiever, met meer tempo. Zo moeten we doorgaan, en we moeten scoren. We willen door in Europa”, is Van Bronckhorst vastberaden. Over drie weken wacht Besiktas een uitwedstrijd tegen het Franse Olympique Lyon.

