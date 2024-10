Van der Gijp heeft te doen met Oranje-international: 'Hij raakt geen knikker!'

René van der Gijp wordt niet bepaald enthousiast van de eerste wedstrijden die voor zijn nieuwe club Corinthians heeft afgewerkt. De Oranje-spits is totaal nog niet fit, zo ziet het Vandaag Inside-boegbeeld, en zal volgens Van der Gijp ook nog wel een tijdje nodig hebben om weer op niveau te komen.

Memphis tekende begin september bij Corinthians, dat strijdt tegen degradatie naar het tweede niveau in Brazilië. Inmiddels kwam hij drie keer als invaller binnen de lijnen voor de club uit São Paulo en leverde hij in het toernooi om de Copa Sudamericana zijn eerste wezenlijke bijdrage. Memphis tekende namelijk voor de assist bij de 3-0, waardoor zijn werkgever doordrong tot de halve finales van het tweede Zuid-Amerikaanse clubtoernooi.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Pijnlijke beelden van Memphis Depay al ruim 2 miljoen keer bekeken

Van der Gijp ziet dat Memphis er nog lang niet is, qua fitheid: "Laten we wel zijn: als club moet je altijd een positief scenario en een negatief scenario hebben. Het negatieve is wat je nu hebt: dat hij gewoon niet fit is. En dat het gewoon nog twee à drie maanden gaat duren voordat hij wedstrijdfit gemaakt kan worden. Als dat al lukt, ja", beaamt Van der Gijp een opmerking van presentator Wilfred Genee.

LEES OOK: Memphis nú al belangrijk voor Corinthians, dat halve finale Copa Sudamericana bereikt

"Nu gaan ze hem maar inbrengen, maar hij raakt geen knikker!", vervolgt Van der Gijp. "Je zit bijna te hopen dat hij donderdag, dan speelt hij de halve finale (van de Copa Brasil tegen Flamengo, red.), dat hij tegen een bal aanloopt en dat die erin vliegt. Dan heeft hij die mensen in ieder geval iets gegeven, want hij kan ze nu niets geven. Hij is gewoon niet fit, daar kan die jongen helemaal niks aan doen."

VIDEO - René ziet niet fitte Memphis: 'Hij raakt geen knikker!'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wil niet Francesco Farioli, maar 66-jarige coach als hoofdtrainer van Ajax

Ajax heeft de ideale trainerskandidaat laten lopen, denkt Johan Derksen.