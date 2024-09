Memphis nú al belangrijk voor Corinthians, dat halve finale Copa Sudamericana bereikt

heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn eerste assist namens zijn nieuwe club Corinthians achter zijn naam gekregen. Op aangeven van de Nederlandse aanvaller bepaalde ploeggenoot Pedro Henrique Konzen de eindstand in het duel met Fortaleza in de Copa Sudamericana op 3-0.

Memphis debuteerde afgelopen zaterdag als invaller in het competitieduel met Atlético Goianiense namens Corinthians. De grootmacht, die is verwikkeld in een strijd tegen degradatie, pakte daarin een broodnodige 2-0 zege. Desondanks staat Corinthians in de Braziliaanse competitie nog altijd op de zeventiende plaats, die aan het eind van het seizoen rechtstreekse degradatie naar het tweede niveau zou betekenen.

LEES OOK: 'Memphis is de uitverkorene van de voetbalgoden'

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast is Corinthians dit seizoen ook actief in de Copa Sudamericana, het tweede clubtoernooi van Zuid-Amerika en daarmee vergelijkbaar met de Europa League die we aan onze kant van de Atlantische Oceaan kennen. In de kwartfinale werd de club uit São Paulo gekoppeld aan competitiegenoot Fortaleza, de huidige nummer drie van Brazilië. Vorige week had het uitduel al een 0-2 zege opgeleverd voor het nog Memphis-loze Corinthians.

LEES OOK: Van der Gijp vreest voor nieuwe blessure Oranje-international: 'Hij gaat zich nu forceren'

Woensdag klaarde Corinthians de klus in eigen huis. Memphis startte andermaal op de bank, maar werd na ruim een uur spelen binnen de lijnen gebracht. Op dat moment had zijn ploeg al een comfortabele 2-0 voorsprong te pakken, doordat Ángel Romero en Igor Coronado na rust kort na elkaar het net wisten te vinden. Tien minuten voor tijd werd Memphis aan de linkerkant in de zestien van de tegenstander aangespeeld. De Oranje-international kapte handig terug, legde de bal vervolgens toch voor zijn linkerbeen - waarmee hij zijn directe tegenstander in de luren legde - en leverde een lage voorzet af waar Fortaleza-keeper João Ricardo niet bij kon. Voor Pedro Henrique Konzen was het vervolgens een koud kunstje om de bal in het lege doel te werken en de eindstand op 3-0 te bepalen, waardoor Corinthians met een ruime zege de halve finales van het toernooi om de Copa Sudamericana bereikt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman moet Memphis Depay nog niet laten vallen: 'Eerst maar eens afwachten’

Wim Kieft is nog niet voor voornemens om Memphis Depay af te schrijven bij het Nederlands elftal.