Van der Gijp komt superlatieven tekort: 'Een geweldenaar, alles in één vloeiende beweging'

René van der Gijp komt in Vandaag Inside superlatieven tekort als het gaat over Andrés Iniesta. De Spaanse middenvelder hing deze week, op 40-jarige leeftijd, definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Van der Gijp ziet op dit moment niet één speler rondlopen die te vergelijken is met Iniesta.

Andrés Iniesta Luján debuteerde in 2002, onder trainer Louis van Gaal, bij FC Barcelona. Hij zou uiteindelijk zestien seizoenen voor de Catalanen spelen en in die periode onder meer negen landstitels, vier keer de Champions League in de wacht slepen. Bovendien werd hij in 2010 matchwinner in de WK-finale tussen Spanje en Nederland.

In 2018 kwam een einde aan het huwelijk tussen Barcelona en Iniesta en begon de middenvelder af te bouwen in Japan, waar hij jarenlang voor Vissel Kobe speelde. Na vijf jaar stapte hij over naar Emirates Club in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zwaaide hij afgelopen zomer af, waarna Iniesta op 7 oktober het einde van zijn loopbaan aankondigde.

Van der Gijp wilde het al langer even over Iniesta hebben, zegt presentator Wilfred Genee donderdag in Vandaag Inside. "Zeker, een sieraad voor het voetbal", zegt Van der Gijp. "Wat een speler was dat, man. Zijn grootste kracht? Het gemak. Het gemak waarmee hij ballen aannam, het leek net of het hem niks kostte. Het was één vloeiende beweging, allemaal." Hélène Hendriks vraagt of er een speler in het huidige voetbal is die te vergelijken is met Iniesta. "Nee, nee...", reageert Van der Gijp na even nadenken. "Het was écht een geweldenaar."

Video - Van der Gijp over afscheid Iniesta: 'Hij was echt een geweldenaar'

