Iniesta spreekt grote wens uit: ‘Ik zou het willen als de omstandigheden goed zijn'

Andrés Iniesta zou graag weer terugkeren bij FC Barcelona, zo heeft hij laten weten op een speciaal belegde persconferentie. De veertigjarige Spaanse middenvelder kondigde maandag in een video op Instagram aan zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Iniesta kwam in 1996 in de jeugdopleiding van FC Barcelona terecht en speelde in zijn carrière liefst 622 wedstrijden voor de Catalanen. Medio 2018 maakte de middenvelder de overstap naar het Japanse Vissel Kobe. Tijdens het persmoment verklaarde Iniesta de liefde aan zijn voormalig werkgever. “Ik zou graag terugkeren naar Barça, maar alleen als ik me goed genoeg voel om daar te zijn. Ik zou het willen als de omstandigheden goed zijn.”

De veertigjarige Iniesta liet tijdens het persmoment ook de naam van een Nederlander vallen. "Alle trainers hebben invloed op mij gehad. Ik kan er niet één benoemen, maar ik moet Louis van Gaal wel benoemen. Hij heeft mij de kans geboden en daar wil ik hem voor bedanken, omdat het geen makkelijke tijd voor Barcelona was."

Nu Iniesta gestopt is als voetballer heeft hij wel een ander doel voor ogen. De Spanjaard wil graag aan de slag als trainer. “Voetbal is mijn leven. Ik ben al begonnen met de trainersopleiding en ik wil dat pad blijven bewandelen. Ik ben er trots op dat ik tot het laatste moment heb gevochten om voetballer te kunnen zijn.”

De 131-voudig Spaans international was het liefst langer doorgegaan met voetballen. “Ik zou tot mijn 90ste hebben gespeeld als mijn lichaam dat toeliet”, aldus Iniesta, die ontzettend dankbaar is voor zijn carrière. “Ik wil graag mijn dank uitspreken aan alle mensen die mij ooit op een veld of op straat hebben gezien en die mij hebben toegejuicht of hun liefde hebben getoond”, besluit hij.

Iniesta was onderdeel van de gouden generatie bij Spanje

Tussen 2006 en 2018 speelde Iniesta liefst 131 interlands en was hij een belangrijk onderdeel in de gouden generatie van Spanje. Met Iniesta op het middenveld wist het Iberische land in zowel 2008 als 2012 de Europese titel te veroveren. Het hoogtepunt van de carrière van de middenvelder vond echter plaats in 2010. In de WK-finale tegen Nederland maakte Iniesta in de slotfase van de verlenging de enige treffer van de wedstrijd, waarmee hij Spanje naar tot dusver de enige wereldtitel schoot.

