Van der Gijp ziet potentiële Oranje-international voor een ander land spelen: 'Enorm talent'

René van der Gijp ziet bij het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat een speler rondlopen die de potentie heeft om in de toekomst voor het Nederlands elftal uit te komen. Het gaat om de twintigjarige , die sinds 2023 uitkomt voor het beloftenteam van Juventus.

Comenencia speelde in de jeugdopleiding van PSV en schopte het de Jong-ploeg, die uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, maar werd in september 2023 weggeplukt door de Italiaanse grootmacht. Bij Juventus speelt de middenvelder, die ook in de verdediging uit de voeten kan, zijn wedstrijden in het Next Gen-elftal, het beloftenteam dat uitkomt in de Serie C.

LEES OOK: Dick Advocaat tot tranen geroerd bij Goedemorgen Eredivisie

Artikel gaat verder onder video

Deze interlandperiode riep Advocaat Comenencia voor het eerst op voor de nationale ploeg van Curaçao. De middenvelder kwam afgelopen vrijdag, in een met 0-0 gelijkgespeeld WK-kwalificatieduel in en tegen Grenada, twintig minuten voor tijd als vervanger van Joshua Brenet binnen de lijnen. Maandag volgde zijn eerste basisplaats in de nationale ploeg, die het nu in eigen huis opnam tegen dezelfde tegenstander. Door een doelpunt van ex-FC Groningen-speler Juninho Bacuna won het elftal van Advocaat met 1-0.

LEES OOK: Van der Gijp weet waarom Dick Advocaat Casper van Eijck écht meeneemt naar Curaçao

In Vandaag Inside spreekt Van der Gijp zijn verbazing uit: "Dickie en de hele staf waren enorm onder de indruk van deze jongen. Juventus heeft hem weggehaald bij PSV en zo'n jongen heeft nu gekozen voor Curaçao." Johan Derksen reageert: "Een beetje vroeg", wat door zijn tafelgenoot wordt beaamd. "Dick en Casper (van Eijck, bondsarts van Curaçao en goede vriend van Van der Gijp, red.) zeiden: Een groot talent, man." Derksen stipt aan dat spelers onder de 21 maximaal drie interlands mogen spelen voor een land en dan alsnog mogen kiezen voor een ander land, een regel die sinds 2020 bestaat. Van der Gijp lijkt dat een goed idee: "Het is een enorm talent."

Here's the starting XI put out by head coach Dick Advocaat for our second match against Grenada, Juventus defender Livano Comenencia (20) gets his first start for the team replacing Ar'jany Martha and Jeremy Antonisse (22) replaces Gervane Kastaneer. BAN PA PAMI 🔥 #EOlaBlou #CNL pic.twitter.com/bjK0PyGVjS — Curaçao Football News (@Curacaofootbal1) October 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wil niet Francesco Farioli, maar 66-jarige coach als hoofdtrainer van Ajax

Ajax heeft de ideale trainerskandidaat laten lopen, denkt Johan Derksen.