Van der Vaart geeft slechts één speler een voldoende tegen Duitsland

Rafael van der Vaart kon na afloop van Duitsland - Nederland (1-0), maar één voldoende uitdelen aan een speler van het Nederlands elftal.

Van der Vaart gaf tijdens de rust al aan dat hij zich schaamde voor Oranje en dat gevoel was na het laatste fluitsignaal niet verdwenen. Het team van Ronald Koeman schoot in München maar één keer tussen de palen. "Ik vond het echt een hele slechte avond voor het Nederlands elftal. Er zat echt werkelijk waar niks in."

De analist laat vervolgens weten wie er geen goede wedstrijd speelde. "Iedereen eigenlijk. Wieffertje, die viel goed in, misschien het enige lichtpuntje. Voor de rest kan ik niemand echt opnoemen." De middenvelder van Brighton & Hove Albion kwam in de rust het veld in voor Tijjani Reijnders en had in balbezit en en in defensief opzicht een aantal aardige acties.

Op andere plekken van het veld zag het Nederlandse tv-publiek mindere optredens. Zo werden verdedigers Jorrel Hato en Micky van de Ven stevig bekritiseerd, terwijl het optreden van Brian Brobbey weemoed opleverde naar Memphis Depay.

