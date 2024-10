Nederlands duo valt door de mand: 'Denken dat ze tegen de lokale bierploeg spelen'

Nederlandse voetbalfans op X weten niet wat ze zien, maandagavond tegen Duitsland. Verdedigers Jorrel Hato en Micky van de Ven worden vooral onder vuur genomen, na een zwakke eerste helft.

In de tweede minuut van de wedstrijd kon het duo, dat bij respectievelijk Ajax en Tottenham Hotspur speelt, de bal ook niet goed wegwerken, waardoor Jamie Leweling de bal achter Bart Verbruggen schoot. Gelukkig voor de Nederlands defensie werd het doelpunt afgekeurd door buitenspel. Toch ogen Hato en Van de Ven niet sterk in de algehele eerste helft, waarbij vooral de laatste een wat nerveuze indruk maakt. Na ongeveer een halfuur spelen leverde Van de Ven een bal zomaar in, waarna Duitsland een 'gratis' kans kreeg.

Ook op X zijn de minder prestaties van de beide verdedigers opgevallen. Het duo ligt onder vuur, al is de meeste kritiek op de verdediger van Spurs gericht. "Denken dat ze tegen de lokale bierploeg spelen", zegt iemand, terwijl iemand anders de beide verdedigers een 3 tot nu toe geeft. Een kijker stelt zelfs voor om Van de Ven nooit meer in Oranje op te stellen.

Van de Ven idem dito. Denken dat ze tegen de lokale bierploeg spelen... — Sander (@San4311) October 14, 2024

Van de ven nooit meer opstellen #duined — StormVFX (@VfxStorm) October 14, 2024

Van de Ven en Hato allebei echt een 3 tot nu toe (ben in een milde bui) #duined — Diederik de Groot (@diederikdegroot) October 14, 2024

iedereen op hato haten hahahaha van de ven en de vrij bizar slecht duo #GERNED — Bram (@Bram080306) October 14, 2024

Wat is Van De Ven allemaal aan het doen? 😭😭 #duined — Lotte 🔥 (@Lottee_x_) October 14, 2024

Hato, Van der Ven. Boerenkoolvoetballers opstellen. Koeman is weer de weg kwijt — Paul H.A.M. Abels (@PaulHAMabels) October 14, 2024

