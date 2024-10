Van der Vaart ziet reclame voor het Nederlandse voetbal: ‘Ze speelden echt zo ongelofelijk goed’

Rafael van der Vaart heeft donderdagavond genoten van FC Twente. In de ogen van de oud-voetballer maakte de ploeg van trainer Joseph Oosting reclame voor het Nederlandse voetbal. FC Twente deed zich volgens Van der Vaart dan ook tekort met het 1-1 gelijkspel tegen Fenerbahçe.

“Ik vind het resultaat een grote teleurstelling”, begint Van der Vaart met een kritische noot bij Ziggo Sport. Vervolgens legt de analist uit waarom. “Ik vond FC Twente echt zo ongelofelijk goed spelen, echt vanaf de eerste minuut. Dus dan vind ik 1-1 magertjes eigenlijk.” Khalid Boulahrouz is het eens met zijn tafelgenoot. “Als je kijkt naar de kansen die ze hebben gekregen, dan leek er meer in te zitten en dan is 1-1 te weinig.”

“Maar complimenten aan FC Twente hoor”, vervolgt Van der Vaart daarna. “Als je het Nederlandse voetbal wil verkopen, dan doe je dat op deze manier. Dat hebben ze echt goed gedaan, met een paar geweldige spelers”, aldus de voormalig Oranje-international, die er één speler uit wil lichten. “Sem Steijn vond ik écht goed spelen aan de bal. Normaal maakt hij veel doelpunten, maar nu was hij aan de bal heel goed. Overal waar de bal was op het veld, was hij. Hij speelde echt een geweldige wedstrijd.”

Boulahrouz heeft geen hoge pet op van Turkse clubs

Boulahrouz is overigens niet te spreken over de Turkse ploegen. Sterker nog: in de ogen van De Kannibaal hoeven de Nederlandse clubs niet bang te zijn voor de clubs uit de Turkse top. “Ik ben niet zo weg van die Turkse ploegen. Vaak worden er grote namen gekocht, die een beetje mislukt zijn bij andere ploegen. En dan wordt er een coach met een grote naam aangesteld… Het is elk jaar wat anders, andere spelers, andere trainers. Er zit geen gedachte achter en geen visie. Daar ben ik niet zo van en tegen dat soort clubs valt echt wel wat te halen”, is Boulahrouz kritisch.

