Tadic slaat terug naar fluitende FC Twente-supporters: ‘Ze moeten niet vergeten…’

deed donderdagavond zijn oude ploeg FC Twente pijn door de gelijkmaker (1-1) voor Fenerbahçe te maken. Na die treffer werd de Serviër door een deel van de supporters van de Enschedese club uitgefloten. Dat uitfluiten deed Tadic niet zoveel. Sterker nog: hij had er wel een gepaste reactie op.

“Laatste keer was hetzelfde bij FC Twente – Ajax, toen maakte ik ook een ‘wippertje’. Dat ben ik niet vergeten, het was hetzelfde wippertje. Het was een goed doelpunt, maar FC Twente is een geweldige ploeg met een hele goede trainer en een hele goed mix van spelers. Ze spelen goed als ploeg. Wij hadden een moeilijke tijd hier”, stelt Tadic in gesprek met Ziggo Sport.

“Wij konden FC Twente in de problemen brengen als we twee, drie passes maakten. Alleen maakten wij te veel fouten en was FC Twente scherp en geweldig. Het was een moeilijke wedstrijd voor ons. Twente was in de eerste helft sterk met goede acties, goed combinatiespel en veel diepgang. Zij waren heel slim, wij een beetje slordig. Een beetje nonchalant, dat was niet goed”, erkent Tadic.

Tadic uitgefloten door FC Twente-supporters

In de tweede helft werd Tadic uitgefloten na zijn treffer en omdat hij een enkele keer probeerde om een FC Twente-speler een kaart aan te naaien. Die reactie van de supporters van zijn oude club doen hem niet zoveel. “Het is geen probleem voor mij”, reageert hij tegenover de NOS. “Emoties horen bij het voetbal. Ik begrijp het soms. Alleen de fans moeten niet vergeten dat ik vijftien miljoen opleverde toen ik naar Southampton ging. Het publiek doet alles voor de ploeg, maar het is voor mij geen probleem.”

Tadic gaat ook in op Ajax

De verslaggever van de NOS vraagt vervolgens of Tadic Ajax ook nog een beetje volgt. “Ajax is mij lief en de club zit in mijn hart”, reageert Tadic. “Het is goed en er gebeuren mooie dingen. Veel mensen die weten wat het Ajax-dna is komen terug. Ik ben heel blij om dat te zien. Hopelijk pakken ze een prijs dit jaar”, besluit hij met een lach.

