Mourinho op zijn hoede voor Twente: 'Kan me geen makkelijke wedstrijd tegen Nederlandse club herinneren'

José Mourinho is op zijn hoede voor FC Twente, de club waar hij het donderdag met Fenerbahçe tegen opneemt in de Europa League. De Portugees blijkt uitstekend in staat de sterke punten van het elftal van Joseph Oosting te duiden. Zijn linksback , die jarenlang voor Twente speelde, herhaalt ondertussen een uitspraak van Erik ten Hag die de trainer van Manchester United nog wel even zal achtervolgen.

Mourinho zegt woensdag op een persconferentie in Enschede tactisch 'precies te weten' wat FC Twente donderdag van plan is in de eigen Grolsch Veste. "Hun grootste kracht is dat ze een echt team zijn. Je kunt het werk dat er achter ligt aflezen aan het spel. Ze weten hoe goed te verdedigen. Als ieder Nederlands team genieten ze van balbezit. Ze hebben Nederlandse kwaliteiten, maar zijn pragmatisch. Ze weten ook hoe met een laag blok te spelen, compact, wachten op de kans voor een tegenaanval. Dat pragmatisme maakt ze een heel goed team", wordt The Special One geciteerd door de NOS.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mourinho ontvangt gele kaart na bizarre actie om foute beslissing scheidsrechter aan te tonen



Hoewel Mourinho vaak als winnaar tevoorschijn kwam uit confrontaties met Nederlandse clubs, was hij naar eigen zeggen verre van gelukkig met de Europa League-loting die zijn Fenerbahçe behalve aan Twente ook aan AZ koppelde. "Daar was ik niet blij mee", citeert FC Twente de oefenmeester op de clubsite. "Het is altijd lastig spelen tegen Nederlandse ploegen. Ik kan me niet echt een makkelijke wedstrijd tegen een Nederlandse club herinneren." Even later lukt het hem echter toch twee voorbeelden uit zijn geheugen op te diepen: "Ik heb vier keer met Real Madrid tegen Ajax gespeeld, dan wordt verwacht dat je wint. Misschien was een van die wedstrijden makkelijk. En de finale met Manchester United tegen Ajax, die ook. Verder zijn het nooit makkelijke wedstrijden", aldus Mourinho.

Tekst gaat verder onder de tweet.

José Mourinho vindt het (bijna) altijd lastig om tegen Nederlandse teams te spelen.



"Behalve toen met Real Madrid en Manchester United tegen Ajax" — ESPN NL (@ESPNnl) October 2, 2024

Oosterwolde zegt exact hetzelfde als Ten Hag over FC Twente

Behalve Mourinho stond ook linksback Oosterwolde, die de jeugdopleiding van Twente doorliep en tot 41 wedstrijden in de hoofdmacht kwam, de pers te woord. De 23-jarige verdediger zegt nagenoeg exact hetzelfde als Erik ten Hag dat vorige week deed, voordat hij het met Manchester United opnam tegen de Tukkers. "FC Twente heeft vorige week een goed resultaat geboekt in Manchester en wij doen het ook goed onder een nieuwe coach", haalt Oosterwolde het verrassende 1-1 gelijkspel op Old Trafford aan. "Het is niet fijn om een oude liefde pijn te doen", papegaait hij Ten Hag vervolgens, "Maar we willen met Fenerbahce meedoen in de Europa League en dan moet dat", aldus Oosterwolde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Valentijn Driessen genadeloos voor FC Twente na gelijkspel op Old Trafford

Valentijn Driessen loopt niet mee in de polonaise na het gelijkspel van FC Twente tegen Manchester United.