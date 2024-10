Van Wolfswinkel blikt terug op ‘ruzie’ met Fenerbahçe-verdediger: ‘Ik ken hem al langer’

vond dat FC Twente controle had over de wedstrijd tegen Fenerbahçe. De Tukkers waren de betere ploeg maar speelden desondanks met 1-1 gelijk tegen de Turkse topclub. Tijdens de wedstrijd had Van Wolfswinkel het veelvuldig aan de stok met verdediger Rodrigo Becão, die hij al langer kent.

“Ik denk dat dit een ander gelijkspel is dan vorige week”, steekt Van Wolfswinkel van wal in gesprek met Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen. “Je gaat nu met een punt het veld af. Helemaal niet slecht natuurlijk, alleen als je het wedstrijdbeeld ziet, en misschien mis ik wat dingetjes, maar we voelden enorme controle.", begint Van Wolfswinkel na afloop van de 1-1 voor de camera van Ziggo Sport.

De spits, die net als tegen Manchester United als rechtsbuiten speelde, is erg te spreken over wat FC Twente liet zien tegen Fenerbahçe. “Ik denk dat wij beter waren aan de bal. Zij hebben natuurlijk veel individuele kwaliteiten. Een wereldbal van Amrabat en een wereldgoal van Tadic, waar je alleen maar voor mag klappen. Maar overall: het is mooi dat we al zover zijn dat we mogen zeggen dat we balen met een punt."

Van Royen noemt FC Twente een ‘gedisciplineerde voetbalmachine’, iets wat Van Wolfswinkel wel kan beamen. “Het voelt goed, als een eenheid. Dat is altijd al onze kracht geweest, en dat laten we steeds weer zien, met ook in fases heel goed voetbal. We hebben wat mogelijkheden gehad, een goede kans van Lammers die zomaar binnen kan vallen.”

Van Wolfswinkel gaat met goed gevoel het veld af

Van Wolfswinkel vindt dat ook dat FC Twente het meer had verdiend om te winnen dan Fenerbahçe. “Het zij zo. We zijn heel trots, we voelden ons goed en waren fit. Fitter dan hun. Dat is een goed gevoel. Ondanks het punt, en dat je er drie had willen hebben, ga je met een goed gevoel het veld af”, is hij positief.

Van Wolfswinkel ‘ruziet’ met Fenerbahçe-verdediger

Van Wolfswinkel had het tijdens de wedstrijd vaak aan de stok met Fenerbahçe-verdediger Rodrigo Becão. Dat stelde volgens de FC Twente-aanvaller echter niet veel voor. “Ik ken hem al langer. We hebben al een paar keer tegen elkaar gespeeld al en dat is iemand die het ook wel uitlokt en opzoekt. Er gebeurde verder niks. Daarna geven we elkaar een knipoog en lachen we erom. Er is genoeg gebeurd deze wedstrijd weer, we hebben alles gegeven en we hadden meer verdiend”, besluit Van Wolfswinkel.

