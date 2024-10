Voetbalfans vol ongeloof na Feyenoord-post van ESPN: ‘Dit slaat natuurlijk nergens op’

Een opvallende social media post van ESPN heeft voor de nodige verbijstering gezorgd bij een heleboel voetbalfans. De betaalzender deelde een combinatie-elftal met Nederlandse spelers van zowel Girona als Feyenoord, met de vraag hoe ver het team zou komen in de Champions League.

Aanleiding hiervoor is de wedstrijd tussen Girona en Feyenoord van woensdagavond. De Rotterdammers komen voor de tweede keer in actie in de competitiefase van het miljardenbal en nemen het op tegen de huidige nummer twaalf van LaLiga. Bij Girona spelen liefst vier Nederlanders, en hier dacht ESPN op in te spelen met een bericht op social media.

De voetbalzender stelde een elftal samen met Nederlanders die actief zijn bij zowel Girona als Feyenoord. “Hoe ver zou dit team komen in de Champions League?”, voegde ESPN toe aan de post. Deze vraag zorgt voor totale verbijstering bij de volgers: “Dit team zou zich niet eens kunnen kwalificeren voor de Conference League”, luidt een reactie op X. Vragen als ‘wie verzint dit?’ of ‘waar slaat dit op?’ duiken eveneens veel op in de commentsectie.

De gemixte opstelling tussen Girona en Feyenoord ziet er als volgt uit: Bijlow; Smal, Blind, Beelen, Nieuwkoop; Timber, Van de Beek, Milambo; Misehouy, Danjuma, Stengs.

Feyenoord, dat slechts tien punten verzamelde, kent tot dusverre nog geen goed seizoen. Dat geldt ook voor Girona. De Spaanse club verraste vorig seizoen vriend en vijand met een derde plek, maar staat nu slechts twaalfde. Ook in de Champions League wisten beide ploegen nog niet te winnen: Feyenoord verloor met 0-4 van Bayer Leverkusen, terwijl Girona nipt ten onder ging tegen Paris Saint-Germain.

