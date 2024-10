Voormalig Liverpool-keeper openhartig over verslaving: 'Ik nam het zelfs mee het veld op'

Voormalig Liverpool-keeper en enkelvoudig international van Engeland Chris Kirkland vertelt in gesprek met The Athletic openhartig over de periode waarin hij verslaafd was aan een zware pijnstiller. De inmiddels 43-jarige Kirkland beëindigde in 2016 zijn ooit zo veelbelovende loopbaan en was eerder dit jaar actief in de Legends-wedstrijd tussen Liverpool en Ajax op Anfield.

Liverpool betaalde in 2001 zo'n acht miljoen euro om de toen pas twintigjarige Kirkland over te nemen van Coventry City. Op exact dezelfde dag werd echter ook de acht jaar oudere Jerzy Dudek overgenomen van Feyenoord. De Pool zou beginnen als eerste keeper, waarna hij op termijn plaats zou maken voor de veel jongere Engelsman, zo was het plan. Mede door een aantal bizarre blessures én de uitstekende optredens van Dudek, daalde Kirkland echter al snel in de pikorde.

Liverpool verhuurde de sluitpost daarom aan clubs als West Bromwich Albion en Wigan Athletic, waar hij dusdanig opviel dat hij in 2006 zijn eerste en achteraf enige interland voor Engeland zou spelen. Wigan nam de keeper uiteindelijk definitief over en bij die club kende hij naar eigen zeggen de beste periode in zijn loopbaan. Daarna speelde hij nog voor clubs als Leicester City en Doncaster Rovers, waarna het in zijn periode bij Sheffield Wednedsday (vanaf 2012) steeds slechter met Kirkland ging. The Owls namen een clausule in zijn contract op die het de club mogelijk maakte de verbintenis ongeldig te maken indien Kirkland een bepaald aantal wedstrijden zou missen door een rugblessure, iets waar hij eerder last van had gehad. Een spasme dat hij twee dagen voor de eerste wedstrijd van het seizoen voelde, leidde tot angst- en paniekaanvallen.

In het verleden was Kirkland de pijnstiller Tramadol voorgeschreven voor zijn rugproblemen. De keeper begon dat middel op eigen houtje in te nemen om zijn pijn én zijn angsten te bedwingen. "Ik werd steeds angstiger en begon daar meer van die pillen voor te slikken. Het was een gladde helling. Van Tramadol mag je maximaal 400 milligram op een dag gebruiken. Op een bepaald moment gebruikte ik 2500 milligram per dag. Ik nam het mee het veld op in mijn keeperstasje. Het had niets meer met pijn te maken, ik was verslaafd. Het was het eerste waar ik aan dacht als ik wakker werd en het laatste voordat ik ging 's nachts ging slapen."

Zijn dieptepunt beleefde Kirkland bij Bury, waar hij in 2016 tekende. Tijdens een trainingskamp in Portugal nam de keeper zóveel pillen in dat hij onder meer begon te hyperventileren en te hallucineren, waardoor hij uiteindelijk op het dak van het appartementencomplex stond, vast van plan er vanaf te springen om er een einde aan te maken. "Op het laatste moment voelde ik dat ik teruggetrokken werd", verklaart Kirkland echter, waarop hij (om 1.30 uur 's nachts) zijn vrouw Leeona opbelde en wanhopig om hulp vroeg.

De voetballoopbaan van Kirkland kwam daarmee ten einde. Een periode van afkicken begon, maar gedurende de covid-pandemie viel de keeper terug in zijn oude gewoonten. Sinds 2022 is hij echter weer helemaal clean. Recent stond hij voor het eerst weer eens op Anfield, toen de Legends van Liverpool en Ajax de degens kruisten. Het was de wedstrijd waarin de hartenwens van de inmiddels overleden Sven-Göran Eriksson om één keer als coach van The Reds op de bank te zitten in vervulling mocht gaan. Maar ook voor Kirkland, die de laatste elf minuten mocht keepen, was het een bijzondere dag. "Ik vind mezelf helemaal geen Liverpool-legende. Maar toen ze me vroegen, bedacht ik hoe mooi het voor mijn dochter Lucy zou zijn om mij een keer op Anfield te kunnen zien spelen. Het was maar kort, maar het was fantastisch. Ik had niet verwacht dat ik zo ontvangen zou worden door de fans toen ik erin kwam", zegt Kirkland.

Terug naar zijn enige interland, of eigenlijk een halve, tegen Griekenland in 2006. Kirkland kreeg niet de traditionele cap, de Engelse equivalent van het Nederlandse haasje voor debutanten. "Pas de afgelopen maanden is dit onder de aandacht gebracht van de FA, die in een overvloed aan excuses hebben beloofd het recht te gaan zetten", leest het. Dat gebeurt donderdagavond, als Kirkland is uitgenodigd om op Wembley eindelijk zijn cap in ontvangst te nemen. De tegenstander? Griekenland.

Denk jij aan zelfmoord? Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.