Willie Overtoom: 'Ouders klagen over alles en iedereen, behalve hun eigen kind'

Voormalig profvoetballer Willie Overtoom ziet een zorgelijke ontwikkeling in de maatschappij. Waar hijzelf boven kwam drijven in een voetbalwereld waarin het recht van de sterkste gold, worden jonge voetballers tegenwoordig veel te veel gepamperd, betoogt de oud-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ. Ouders spelen daarin een kwalijke rol, betoogt Overtoom.

Maandag slingerde Overtoom er al een tweet uit waarin hij schreef 'teleurgesteld' te zijn over het niveau van het voetbal dat afgelopen weekend te zien was. "Al geruime tijd heb ik de indruk dat we atleten proberen om te vormen tot voetballers. De hedendaagse speelstijl doet me denken aan schaken: uiterst gedisciplineerd, met weinig ruimte voor improvisatie en vaak (te) voorspelbaar", leest het onder meer. "Ik heb het gevoel dat we ons in een tijdperk bevinden waarin de 'brave jongens' het voor het zeggen hebben. Spelers die keurig doen wat hun trainer hen opdraagt, met weinig persoonlijkheid. Atleten die misschien technisch minder begaafd zijn, maar wel gedisciplineerd", schrijft Overtoom verderop. "Dit lijkt tegenwoordig een vereiste te zijn voor een goede voetballer. Het is jammer, want hierdoor verliest de voetbalwereld een deel van zijn glans. Persoonlijk zou ik graag zien dat we een balans vinden en de kans geven aan spelers die de creativiteit en flair van weleer terug kunnen brengen", besloot de oud-prof zijn betoog.

Paradox van tolerantie

Artikel gaat verder onder video

Een dag later wil Overtoom graag 'wat dieper ingaan' op zijn eerdere tweet. "Ik ben ervan overtuigd dat onze groeiende tolerantie, een softe maatschappelijke heeft gecreëerd. Een soort paradox van tolerantie", schrijft de drievoudig international van Kameroen. Als voorbeeld haalt Overtoom de body positivity movement aan: "We zijn ons allemaal bewust van het feit dat een bepaalde BMI ongezond kan zijn, maar tegenwoordig lijkt het alsof we verplicht zijn om dit te omarmen wanneer iemand een specifieke foto deelt. We weten dat ondergewicht ook niet gezond is, en toch wordt dit evenzeer sociaal geaccepteerd."

Verantwoordelijk voor eigen prestaties

Die maatschappelijke ontwikkeling is óók terug te zien in het voetbal, denkt Overtoom. De oud-voetballer schrijft dat zijn ouders hem op zijn eigen verantwoordelijkheid wezen als hij een probleem had. Of bijvoorbeeld met slechte cijfers terugkwam van school. Dit in tegenstelling tot de manier waarop de huidige generatie wordt opgevoed: "Tegenwoordig lijkt het alsof we problemen liever uit de weg gaan. Slechte cijfers? Dan is de school of de leraar de boosdoener, terwijl ik altijd verantwoordelijk werd gehouden voor mijn eigen prestaties."

Overtoom ziet 'duidelijke achteruitgang' in de sport

Eenzelfde ontwikkeling is gaande in het (jeugd)voetbal. "Alles is overgeorganiseerd en te pedagogisch ingesteld. De uitspraak "moeilijke tijden creëren sterke mannen" lijkt zijn kracht verloren te hebben. De trainingen zijn perfect geoptimaliseerd, de velden zijn altijd in topconditie en met een glad oppervlak; het is allemaal zo comfortabel. Maar leidt dat ook daadwerkelijk tot vooruitgang? Het lijkt vooral alsof er robots creëren", stelt Overtoom vast. De huidige mentaliteit wordt ook duidelijk zichtbaar als een kind op de bank belandt: "Waar ouders vroeger eerlijk tegen hun kinderen konden zeggen dat hun concurrent beter was en dat ze harder moesten werken, nemen ze nu de telefoon om te klagen over alles en iedereen, behalve over de ontwikkeling van hun eigen kind. Als maatschappij worden we steeds zachter, en ik zie dit in de sport als een duidelijke achteruitgang. De nuance lijkt verloren te gaan", concludeert Overtoom dan ook.

Dit afgelopen weekend heb ik, zoals gebruikelijk, weer een aantal voetbalwedstrijden bekeken. Altijd hoop ik op veel creatieve momenten op het veld, maar vaak stelt dit mij toch teleur. Natuurlijk zijn er altijd wel enkele mooie momenten, maar ik vraag me af of het aan mij ligt.… — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) October 21, 2024 Laten we hier even iets dieper op ingaan. Ik ben ervan overtuigd dat onze groeiende tolerantie, een softe maatschappelijke heeft gecreëerd. Een soort paradox van tolerantie. Een treffend voorbeeld hiervan is de term 'body positivity'. We zijn ons allemaal bewust van het feit dat… https://t.co/K6hUXbgahb — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) October 22, 2024

Heeft Willie Overtoom een punt met zijn betoog? Laden... 95.2% Ja 4.8% Nee 42 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 AZ-sterkhouder hoopt op Oranje: 'Dan is het WK van 2026 wel een bepaald richtpunt’

In gesprek met Voetbal International geeft een sterkhouder van AZ aan weleens aan Oranje te denken.