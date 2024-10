Wout Weghorst moet Hans Kraay op tv corrigeren: 'Je let niet goed op, Hans'

heeft in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior teruggeblikt op zijn geweldige invalbeurt namens Ajax tegen FC Groningen. De boomlange spits was met een doelpunt en een assist bepalend voor de Amsterdamse club, maar leek eigenlijk niet fit genoeg om tot de wedstrijdselectie te behoren. Dat is ook de reden dat Weghorst niet bij het Nederlands elftal zit, wat Kraay even was vergeten.

"Je gaat weer met een 'Wout Weghorst-gevoel' richting Ronald Koeman denk ik", zegt Kraay tegen Weghorst, die de verslaggever van ESPN vervolgens moet corrigeren: "Dan heb jij niet opgelet, Hans. Ik zit er niet bij", doelt de spits van Ajax op de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman. "Oh, ja, daar zit je niet bij", reageert een verbaasde Kraay: "Wij gaan er blind vanuit. Zou je dan nog even een oproep willen doen aan bondscoach Koeman?", vraagt de journalist de spits van Ajax vervolgens.

Weghorst sprak met Koeman

"We hebben gebeld en we hebben er over gesproken. Tot aan donderdag was het onzeker of ik deze wedstrijd überhaupt zou halen, dus we hebben de keuze vanuit dat aspect gemaakt om het deze keer niet te doen", legt de 32-jarige voetballer uit. "Ik moet zorgen dat ik fris wordt en op goede sterkte kom, dan zijn we er de volgende keer bij zei hij. We gaan hard aan de slag", zegt Weghorst.

Fysieke gesteldheid

Weghorst geeft in het interview aan dat hij er zelf op aangedrongen heeft om tot de wedstrijdselectie van Ajax te behoren. Die keuze heeft uiteindelijk uitstekend uitgepakt voor de Amsterdammers: "Ik zei van: laten we het nou gewoon doen. Als het niet nodig is, is het niet nodig, maar als het wel nodig is dan kan ik een kwartiertje spelen. Dat kwam precies zo uit", besluit de spits met een lach.

