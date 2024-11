ESPN-tafel zichtbaar geëmotioneerd: 'Dan is de rest niet zo belangrijk'

Marciano Vink en Mario Been raken zaterdagavond zichtbaar geëmotioneerd bij het zien van de achtjarige Ryan, die eerder op de dag eregast was bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Almere City. Het jongetje moest als gevolg van botkanker een gedeeltelijke beenamputatie ondergaan maar is inmiddels 'schoon' verklaard en beleefde op De Adelaarshorst de middag van zijn leven.

Ryan werd met een helikopter het stadion van zijn favoriete club binnengevlogen, samen met zij opa en manager Paul Bosvelt van Go Ahead. Vervolgens mocht hij vanuit de catacomben het veld weer op, aan de hand van scheidsrechter Danny Makkelie en in het bezit van de wedstrijdbal. In de rust kwam nóg een droom voor het jongetje uit, toen onder begeleiding van de geblesseerde Eagles-speler Bobby Adekanye een penalty mocht nemen - die er uiteraard in ging.

In De Eretribune op ESPN worden zaterdagavond nog even de beelden vertoond van het interview dat Hans Kraay junior bij Ryan afnam. "Het was een geweldige dag", zegt het zichtbaar overweldigde jongetje. "Ja, ik vond het wel spannend", moet Ryan toegeven over de helikoptervlucht. Kraay zegt vervolgens dat hij het 'zó mooi' vond om te zien hoe Ryan uit de helikopter kroop, maar ook dat het jongetje zélf de wedstrijd van zijn favoriete club nog veel belangrijker vond. Op de laatste vraag van Kraay, hoe hij de dag zou noemen, antwoordt Ryan: "Een prachtige dag."

Vervolgens keert de regie terug naar de studio, waar Vink en Been met vochtige ogen aan tafel lijkt te zitten. "Mooi", is het enige dat Vink over de beelden kan zeggen, terwijl de studio luid applaudiseert. Been zegt wat iedereen op dat moment denkt: "Dan is de rest niet zo belangrijk, hè?".

Prachtig moment in Deventer voor de 8-jarige Ryan, die net klaar is met de behandeling van zijn ziekte. Zijn been is gedeeltelijk geamputeerd en zijn grootste droom is weer te kunnen voetballen. Ryan leeft voor voetbal, hij ademt voetbal. ❤️#VoetbalGeeft | @VriendenLoterij — ESPN NL (@ESPNnl) November 23, 2024

