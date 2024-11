Ajax- en Oranje-icoon krijgt schitterend eerbetoon op Champions Promenade in Monaco

Ruud Krol is donderdagavond bij de Golden Foot Awards in Monaco geëerd. De 75-jarige voormalig Ajacied werd daar benoemd tot ‘Legende van het Voetbal’, waarbij hij een ‘Golden Foot Award’ kreeg. Deze zal op de Champions Promenade worden geplaatst achter het Casino in Monaco.

Krol ontwikkelde zich in de jaren zeventig tot een verdediger van wereldniveau. De 83-voudig international speelde tussen 1968 en 1980 339 duels namens de Amsterdammers. In die periode wist hij drie keer beslag te leggen op de Europa Cup I. Dat deed hij tussen 1971 en 1973 drie seizoenen op rij. Ook speelde hij twee WK-finales met het Nederlands elftal, in 1974 en 1978.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax overtuigt niet: ‘Kunnen niet ontkennen dat het best wel meezit’

Na jaren in Amsterdam vertrok Krol naar Vancouver Whitecaps, waarna ook periodes bij Napoli en Cannes volgden. Na zijn loopbaan is hij onder meer trainer van KV Mechelen, Servette FC, Egypte en Tunesië geweest, terwijl hij ook als assistent actief was bij Oranje en Ajax. Bij laatstgenoemde heeft hij in 2005 enkele weken aan het roer gestaan als interim-trainer.

LEES OOK: Gaaei vraagt de buitenwereld om één ding: 'Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar...'

Donderdagavond werd Krol geëerd voor zijn indrukwekkende loopbaan, toen hij bij de Golden Foot Awards in Monaco een gouden voetafdruk uitgereikt kreeg. Naast de oud-Ajacied kregen ook Gerard Piqué, Fabio Cannavaro, Lautaro Martínez en Rui Costa deze prijs uitgereikt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mika Godts geeft zeer duidelijk signaal af aan Alex Kroes: 'Als ik op de bank beland...'

Mika Godts reageert op de vraag of Ajax deze winter een extra linksbuiten aan moet trekken.