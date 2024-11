Ajax overtuigt niet: ‘Kunnen niet ontkennen dat het best wel meezit’

Rafael van der Vaart is absoluut niet te spreken over het spel van Ajax. De Amsterdammers wonnen weliswaar met 0-2 op bezoek bij Feyenoord, maar weten qua spel nog niet te overtuigen. De voormalig middenvelder ziet dat het dit seizoen meezit bij Ajax.

Ajax verraste afgelopen woensdag vriend en vijand door met een 0-2 zege van het veld te stappen in De Kuip. Daarmee staat de ploeg van Francesco Farioli op de tweede plaats in de Eredivisie, een stuk beter dan afgelopen seizoen. Toch wil Van der Vaart de vreugde in Amsterdam in gesprek met NOS graag temperen. “Ik zie nog steeds wel het Ajax van vorig seizoen”, vergelijkt hij het huidige seizoen met het team dat vijfde werd in de Eredivisie. “Maar we kunnen niet ontkennen dat het best wel meezit steeds. Goaltjes die afgekeurd worden, net buitenspel. Dat dwing je ook gewoon af.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gaaei vraagt de buitenwereld om één ding: 'Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar...'

Ook op bezoek bij Feyenoord was het spel van Ajax volgens de analist niet om over naar huis te schrijven. “In algemene zin was het een hele slechte pot eigenlijk”, stelt de 109-voudig international. “De eerste helft was Ajax gewoon goed, maar de tweede helft sloeg nergens meer op.” Toch ziet Van der Vaart wel een verschil met vorig seizoen. “Ze voetballen tenminste weer echt als een team, alles doen ze gezamenlijk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor.”

LEES OOK: Michael van Praag baalt van bestuursraad Ajax: 'Het is allemaal geklets'

Topper tegen PSV wacht

Zaterdagavond wacht Ajax alweer de volgende topwedstrijd in de Eredivisie, wanneer PSV op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. “Tuurlijk maakt Ajax een kans”, is Van der Vaart stellig. “We moeten hopen dat PSV denkt: dat doen we wel even.” De voormalig Ajacied ziet ook in dat de stemming rondom de Amsterdammers zo weer om kan slaan. “Door die wedstrijd tegen Benfica praatten we over Feyenoord, nu praten we weer over Ajax. Alles wat ik nu zeg, kan zaterdagavond alweer helemaal nergens op slaan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mika Godts geeft zeer duidelijk signaal af aan Alex Kroes: 'Als ik op de bank beland...'

Mika Godts reageert op de vraag of Ajax deze winter een extra linksbuiten aan moet trekken.