Michael van Praag baalt van bestuursraad Ajax: 'Het is allemaal geklets'

Michael van Praag, de voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, heeft in het NH Sportcafé uitgehaald naar de bestuursraad van de Amsterdamse club. Eerder deze week werd bekend dat Van Praag zijn - tijdelijke - functie voorlopig zal blijven vervullen, omdat er nog altijd naar een geschikte opvolger voor hem wordt gezocht.

Van Praag is inmiddels 77 en keerde in november 2023 terug als rvc-voorzitter bij Ajax, nadat hij eerder tussen 1989 en 2003 al algeheel voorzitter van de club was geweest. De ervaren bestuurder kreeg de taak mee om een nieuwe, toekomstbestendige raad van commissarissen neer te zetten. Daartoe presenteerde Ajax vrijdagavond drie kandidaten: advocate Hermine Voûte, Landal / Roompot-bestuurder Dirk Anbeek en accountant (en Ajax-bestuursraadslid) Sirik Goeman.

"Deze kandidaten hebben verschillende relevante profielen en achtergronden en zullen samen een waardevolle aanvulling zijn op de RvC. Zij gaan helpen om Ajax naar nieuwe successen te leiden. Ons doel is om binnen afzienbare tijd kandidaten voor te dragen die Georgette Schlick en mijzelf kunnen gaan opvolgen", wordt Van Praag door de club geciteerd in het persbericht waarin de voordracht van het drietal wordt aangekondigd.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf noemt het 'opmerkelijk' dat Van Praag nog geen opvolger voor zichzelf heeft weten te vinden, aangezien er in de persoon van Diederik Karsten, bedrijfseconoom met een verleden bij onder meer Pepsi en KPN, een meer dan geschikte kandidaat voorhanden is. De bestuursraad betreurt het dat Karsten zou zijn afgewezen door de huidige RvC. "Ze pinnen het wel op mij, maar het gaat om zes mensen. Het is allemaal geklets", citeert Ajax Showtime Van Praag.

"Ik heb de opdracht gekregen om een toekomstbestendige RvC neer te zetten', vervolgt Van Praag zijn tirade. Dat doe ik samen met Leo van Wijk. Voor de financiën hebben we bijvoorbeeld nog geen kandidaat gevonden, maar we zijn in gesprek. Voor mij hebben we ook nog geen vervanging gevonden", vervolgt Van Praag. De beschuldiging dat Van Praag de zoektocht naar een opvolger bewust zou traineren om nog altijd in functie te zijn in maart 2025, als Ajax het 125-jarig bestaan viert, spreekt de rvc-voorzitter met klem tegen. "Zodra er een opvolger voor mij is, dan treed ik af. Dat weet iedereen, ook de bestuursraad. Ik zal diegene dan ook inwerken als adviseur."

Van Praag: 'Rvc Ajax komt in een slecht daglicht te staan'

Verderop laat Van Praag weten dat al 'een fiks aantal mensen' is afgehaakt voor een plek in de nieuwe rvc van Ajax, juist na gesprekken met diezelfde bestuursraad. "We hadden met elkaar om de tafel moeten gaan om dit te bespreken. Nu wordt er een mail gestuurd waardoor de rvc in een slecht daglicht komt te staan", zegt Van Praag. "'Ik hoop dat we heel snel een nieuwe voorzitter hebben en dan kan ik heel snel aftreden. Ik ben er ook wel een beetje klaar mee", besluit de rvc-voorzitter.

