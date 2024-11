Verbazing alom na analyse Farioli na Sociedad - Ajax: 'We zijn toch niet achterlijk?'

Youri Mulder en Ronald de Boer zijn erg verbaasd over de uitspraken van Francesco Farioli na Real Sociedad - Ajax. De Italiaan zag de Amsterdammers goed spelen, iets wat bij door analisten totaal begrepen wordt.

In gesprek met Wytse van der Goot vertelde Farioli na afloop wat hij van het optreden van zijn Ajax vond. "We kwamen hier met wat selectieproblemen, we misten vooral wat aanvallers. Maar ik vind dat de spelers een goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar we hebben met lef gespeeld, hadden kansen. Het ging alleen niet helemaal zoals we wilden. Als we ons spel zonder emotie analyseren, denk ik dat het spel goed was. Alleen het resultaat was minder."

Mulder moet lachen als hij het interview met de trainer ziet. "Farioli vond het een very good game, een very good performance. Als hij de wedstrijd nog een keer gaat kijken..." De Boer probeert de gedachtegang van Farioli te verklaren. "Ik denk dat hij meer bedoelt: je hebt twee drie honderd procent-kansen, als je daar een of twee van maakt, dan loopt het waarschijnlijk iets anders."

De Boer zag Ajax nog wel aardig beginnen. "Maar de tweede helft was gewoon heel, heel slecht. Vrienden van ons zeiden het ook: 'Het is zo slecht waar we naar zitten te kijken.'" Mulder verbaast zich dan ook volledig over de positieve reactie van Farioli na afloop. "Dat is wel gek dat hij dat niet zegt. Hij wil ons iets verkopen... We zijn toch niet achterlijk? Hij benadrukte ook dat Sociedad onlangs van FC Barcelona heeft gewonnen. Hij is een verkooppraatje aan het houden, we zijn niet achterlijk."

