Van der Gijp: 'Die man heeft veertig jaar lang deze onzin staan te verkondigen'

René van der Gijp heeft met verwondering gekeken naar de wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends. De analist is het met Marco van Basten eens dat de wedstrijd tussen de oud-voetballers van beide clubs niet leuk was om naar te kijken.

Bij Vandaag Inside worden maandag de beelden getoond van de speech van Louis van Gaal voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends. De heren aan tafel kijken in doodse stilte hoe Van Gaal de oud-spelers van de Amsterdammers op zeer fanatieke wijze toespreekt. “Die man heeft dus veertig jaar lang deze onzin staan verkondingen in kleedkamers”, begint Van der Gijp zodra het fragment voorbij is.

Dat Van Gaal dat gedurende zijn loopbaan deed, hebben de heren van Vandaag Inside wel begrip voor. “Maar hij staat het nu voor een stel bejaarden te doen”, geeft tafelgast Job Knoester aan. Ook Derksen vergelijkt de kleedkamer van Ajax van zondag met een ‘bejaardencentrum’.

Van der Gijp geniet ook niet van het spel

Van de wedstrijd zelf heeft Van der Gijp ook niet kunnen genieten. “Ik ben het roerend met Van Basten eens”, geeft de oud-voetballer aan. Daarmee doelt Van der Gijp op de uitspraken van de voormalig spits bij Ziggo Sport, waar hij aangaf het totaal niet leuk te vinden om naar te kijken. “Eigenlijk moet je dit niet willen. Als je op die leeftijd nog wil voetballen, moet je het op het strand of in het donker doen. Geen andere mensen moeten daar kennis van nemen.”

