Van der Gijp stapt op Derksen af en zegt sorry: 'Ik had het nooit moeten doen'

René van der Gijp heeft zijn excuses aangeboden aan Johan Derksen na een uitbarsting in de Vandaag Inside-uitzending van 23 september. De dag na de clash tussen de tafelheren stapte Van der Gijp op Derksen af om ‘sorry’ te zeggen. Daarmee was de kous af.

“Toen ik hem de maat nam aan tafel en zei dat hij moest stoppen met het programma, ben ik de volgende dag naar hem toegelopen en heb ik mijn excuus aangeboden. Ik zei: ‘Sorry daarvoor, dat had ik nooit moeten doen.’ Dan is hij wel weer lief. Dat kon hij wel waarderen”, zegt Van der Gijp maandag bij de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Derksen deed in de bewuste uitzending zijn beklag over de onderwerpen die in de uitzendingen worden behandeld. Derksen noemde Vandaag Inside een ‘kutprogramma’, terwijl Van der Gijp liet blijken de reactie van zijn tafelgenoot ‘onvolwassen’ te vinden. Hij beet Derksen toe een ‘kinderachtige oude man’ te zijn en stelde voor om te stoppen met het praatprogramma.

De spanningen tussen Derksen en Van der Gijp waren dan weliswaar uit de lucht, de onvrede van Derksen over het programma duurde voort. In de uitzending van 4 november stapte hij na vier minuten al van tafel, toen presentator Wilfred Genee grapjes maakte over een lijst aan onderwerpen die Derksen voor de uitzending had ingediend.

“Er werd veel heisa gemaakt over dat Johan wegliep, maar Marco Louwerens (voormalig RTL 7-directeur, red.) had hem ’s avonds al aan de lijn. Toen zei Johan: ‘Ik ben gewoon moe.’ De volgende ochtend moest hij om half negen geopereerd worden aan zijn oog. Hij was prikkelbaar. Wilfred maakte een grapje over de lijst aan onderwerpen die Johan had ingediend en toen liep Johan weg. Dat was toch ook wel weer leuk”, aldus Van der Gijp.

