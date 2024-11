‘Ajax speelt het beste voetbal van Nederland’

Journalist Henk Spaan vindt dat Ajax het beste voetbal van Nederland speelt. Dat schrijft hij in zijn column voor Het Parool. Spaan is onder de indruk van wat de Amsterdammers presteren onder de Italiaanse trainer Francesco Farioli.

Ajax rekende midweeks in de Europa League af met Maccabi Tel Aviv (5-0) en Spaan is dolenthousiast over de recordkampioen. “De sfeer in de Arena was vergelijkbaar met die van zaterdagavond”, blikt Spaan in Het Parool ook nog kort terug op de topper tegen PSV. “Ik dacht niet dat ik dit al zou durven zeggen, nu Farioli pas een maand of vier bezig is, maar daar gaat ie: Ajax speelt op dit moment het beste voetbal van Nederland”

De opmars bij Ajax is ingezet, zo ziet ook Spaan. “Lullig voor Peter Bosz die eerst binnendoor werd gepasseerd door Arne Slot en nu buitenom door Francesco Farioli. Gelukkig kunnen PSV’ers deze observaties goed hebben”, vervolgt hij.

Spaan onder de indruk van Ajax-spits Brobbey

Tegen Maccabi Tel Aviv genoot Spaan van spits Brian Brobbey. Hij wordt door de columnist dan ook beoordeeld met een negen door de columnist. “Brobbey had twee assists, en wat voor assists, en een doelpunt met een schot dat taalarmen de term ‘kiezelhard’ zouden meegeven”, schrijft hij.

“Liever wil ik oorspronkelijke metaforen horen die de klasse van Brobbey beschrijven. Zoals: ‘Ik zou willen dat hij mijn tafelbroeder was op een vriendenmaal.’ Iedereen gunt Brobbey alles. Hij is je grote broer. Naar hem kijkend, ligt de langzame traan altijd op de loer”, besluit Spaan zijn lofzang over Brobbey.

