Brian Brobbey moet lachen, nadat Noa Vahle onjuiste aanname doet over doelpuntenviering

wist donderdagavond in de Europa League tegen Maccabi Tel Aviv (5-0 overwinning) eindelijk zijn doelpuntenrekening voor Ajax dit seizoen te openen. De aanvaller stond na het duel content voor de camera van Ziggo Sport.

“Het was heerlijk. Eindelijk mijn doelpuntje. En twee assists. Goede wedstrijd”, klonk de eerste reactie van Brobbey tegenover verslaggeefster Noa Vahle. Brobbey scoorde na een uur voetballen uit een indirecte vrije trap vanbinnen het strafschopgebied. Na een tikje opzij van Bertrand Traoré en het stilleggen van de bal door Kenneth Taylor, schoot de spits verwoestend raak. Het was zijn eerste treffer in zijn vijftiende officiële wedstrijd voor Ajax dit seizoen.

Brobbey gaf toe dat er na het doelpunt ‘natuurlijk’ ook een ‘beetje frustratie’ bij hem loskwam. “Ik stond natuurlijk lang droog, dus ik was heel blij om deze goal te maken. Er kwam emotie los. Ik stond lang droog. Ik heb eindelijk mijn doelpuntje meegepikt”, vervolgde de Oranje-international.

Brobbey vierde het doelpunt ten overstaan van de Ajax-fans in de Johan Cruijff ArenA. “Het leek alsof je ze ook een beetje bedankte voor het geduld. Of was dat niet zo?”, vroeg Vahle. Brobbey legde uit dat dat niet het geval was: “Ik bedankte God, eigenlijk. Haha. Ik bedankte God.”

