Bosnië-Herzegovina – Nederland op tv: hoe laat en op welke zender is Oranje te zien?

Het Nederlands elftal neemt het dinsdag in de Nations League op tegen Bosnië-Herzegovina. Het duel tussen Oranje en Bosnië is live te zien op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat is Bosnië-Herzegovina – Nederland?

De wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Nederland begint dinsdag om 20.45 uur in het Bilino Polje stadion in Zenica.

Nederland – Bosnië-Herzegovina op tv

De wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Nederland wordt uitgezonden NPO3. De voorbeschouwing met Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart begint om 20.20 uur. Op ESPN begint de voorbeschouwing op Oranje om 19.30 uur met Hans Kraay junior.

Wat is de stand in de Nations League-poule van Nederland?

Door de overwinning van Oranje op Hongarije (4-0) en de 7-0 zege van Duitsland op Bosnië-Herzegovina staat het al vast dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman op de tweede plaats eindigt in Groep 3 van Divisie A. Duitsland gaat aan de leiding met dertien punten, terwijl Oranje op de tweede plaats staat met acht punten. Hongarije staat derde met vijf punten, maar is door het onderlinge resultaat geen bedreiging meer voor het Nederlands elftal. Bosnië-Herzegovina is de hekkensluiter in de groep met één punt.

