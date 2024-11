Priske krijgt op zijn kop van De Wolf: ‘Moet naar John luisteren’

Brian Priske heeft tijdens de wedstrijd tussen Almere City en Feyenoord (1-4) op zijn kop gekregen van assistent John de Wolf. Volgens het clubicoon juichte de trainer niet uitbundig genoeg bij de openingstreffer van In-Beom Hwang. Uiteindelijk sprong de Deen toch wel op.

In een opwindende openingsfase op bezoek bij Almere City was Feyenoord al heel snel op voorsprong gekomen. Igor Paixão gaf de bal vanaf de linkerkant op borsthoogte voor, waarna Hwang deze al duikend voorbij doelman Nordin Bakker kopte. Hoewel zijn ploeg dus snel op voorsprong was gekomen, is op de beelden van ESPN te zien dat Priske eigenlijk niet begint te juichen. Na een opmerking van De Wolf stond de trainer toch op om hard te juichen.

Voor de camera van ESPN krijgt Priske de vraag waarom hij een preek van De Wolf nodig had voordat hij begon met juichen. “Ik was vooral heel blij en dacht van: ‘What the fuck is dit?’ Dit is waar we deze week een beetje op hebben getraind”, legt de trainer van Feyenoord uit. “Gisteren hebben we nog over dit soort voorzetten gesproken, dus ik was verbaasd dat we die goal al na een paar minuten maakten.”

Priske luistert naar De Wolf

Na de opmerking van De Wolf springt Priske wel op en juicht hij extra hard. “Je moet naar John luisteren”, geeft hij aan met een lach op zijn gezicht.

