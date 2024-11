Timber valt weer uit: ‘Waarom nu? Dit is niet normaal!’

heeft de zorgen rondom zijn fitheid weggenomen na afloop van de wedstrijd tussen Almere City en Feyenoord (1-4). De aanvoerder van de Rotterdammers stond op het punt gewisseld te worden, maar bij zijn laatste actie ging hij weer door zijn enkel. Toch lijkt het nu weer goed te gaan met de middenvelder.

Twee weken geleden liep Timber een lichte blessure aan zijn enkel op. De middenvelder verstapte zich toen Feyenoord op bezoek ging bij FC Utrecht, waarna zijn meespelen in De Klassieker (0-2) op de daaropvolgende woensdag werd betwijfeld. Uiteindelijk startte hij wel in de basis, wat hij in de drie wedstrijden daarop ook kon doen. Toch moest de middenvelder zich woensdag tegen Red Bull Salzburg (1-3) voortijdig laten wisselen wegens vermoeidheid en ook tegen Almere City kon hij de wedstrijd niet afmaken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bizar einde van eerste helft bij Almere City - Feyenoord

In de laatste actie voor zijn wissel leek Timber weer door zijn enkel te gaan, maar in gesprek met ESPN neemt de aanvoerder van Feyenoord de zorgen over zijn fitheid weg. “Het is niet normaal”, stelt de middenvelder als hij de beelden ziet van het laatste moment voor zijn wissel. “Dit is niet lekker. Ik wist dat ik gewisseld zou worden en precies in mijn laatste actie gebeurt dat. Het is niet normaal. Ik zat ook na te denken en ik vroeg aan God: Waarom nu?”

LEES OOK: Handgebaar van Ramiz Zerrouki valt volledig verkeerd: 'Moet niet gekker worden'

Timber wil slimmer worden

De enkel van Timber speelde hem ook tegen Salzburg de hele wedstrijd parten, zo stelt hij. “Ik hou niet van opgeven”, verklaart hij waarom hij tegen de Oostenrijkers toch zestig minuten op het veld stond. “Misschien moet ik ook wat slimmer zijn dan dat en moeten zeggen dat het niet meer gaat.” Zondag ging het allemaal een stuk beter. “Alleen in die actie trigger je ‘m dan weer. Maar ik ben fit genoeg om het team te helpen. Dat is het belangrijkste.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord kampte al met 19 blessures, hoe doen PSV en Ajax het?

Kopzorgen voor trainer Brian Priske van Feyenoord. Hoe verhouden de blessures in Rotterdam zich tot die bij Ajax en PSV?