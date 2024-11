Brian Priske zet Timon Wellenreuther op doel en moet Quinten Timber missen

staat zaterdagavond niet in het doel bij Feyenoord als de Rotterdammers het opnemen tegen sc Heerenveen. Dat heeft trainer Brian Priske vrijdagmiddag bekendgemaakt op de persconferentie. De doelman is nog niet voldoende hersteld van zijn blessure.

Bijlow begon het seizoen als tweede doelman van Feyenoord, maar kreeg na een paar slechte wedstrijden van concurrent Timon Wellenreuther de kans onder de lat. Tegen AZ stond het jeugdproduct van Feyenoord opgesteld in de basis, maar aan deze wedstrijd heeft Bijlow klachten overgehouden.

Vervolgens keepte de 26-jarige doelman niet in de Champions League tegen RB Salzburg en in de Eredivisie tegen Almere City. Na de interlandperiode leek Bijlow terug te keren, maar dat is niet het geval. De doelman staat weer op het veld, maar ontbreekt in de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het duel tegen Heerenveen.

Ook Timber ontbreekt

Naast Bijlow kan Feyenoord tegen de Friezen ook niet beschikken over aanvoerder Quinten Timber. De middenvelder reisde afgelopen week 'gewoon' af naar het Nederlands elftal, maar is niet fit genoeg teruggekomen. De sterkhouder van de Rotterdamse club heeft deze week op het veld een individueel programma gevolgd.

Stengs keert terug

Positief voor Feyenoord is dat Calvin Stengs terugkeert in de wedstrijdselectie. De middenvelder liep kort na het afketsen van zijn transfer naar Charlotte FC een knieblessure op, maar is daar volledig van hersteld. Hij begint op de bank.