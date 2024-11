Chelsea-pechvogel Reece James opnieuw in de lappenmand

heeft opnieuw een blessure opgelopen. De verdediger en aanvoerder van Chelsea maakte een maand geleden zijn rentree na een hamstringblessure, maar is nu wederom geblesseerd geraakt aan die spiergroep. Dat maakt James bekend via zijn Instagram.

"Dit bericht is voor de mensen die begrijpen en respect hebben voor wat ik doormaak. Ik waardeer jullie enorm, jullie steun en lieve berichtjes gaan meer dan jullie je ooit kunnen voorstellen", schrijft James in zijn Instagram story. "En om even bij mijzelf stil te staan. Het gaat goed met me, ik ben beter en slechter geweest. Weer een nieuwe uitdaging aangenomen. Uiteindelijk zal ik als winnaar uit de bus komen. Tegen alle verwachtingen in."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord wil PSV aftroeven en 'trapt gaspedaal in' voor Chelsea-speler

Donderdag tijdens de persconferentie van The Blues bevestigde trainer Enzo Maresca dat James, die viermaal speelde in het huidige Premier League-seizoen, de wedstrijd tegen Leicester City zal moeten missen door een blessure.

LEES OOK: 'Chelsea-aanvoerder hoopt om opmerkelijke reden op transfer naar Barcelona'

De carrière van de pas 24-jarige James wordt bovendien gekenmerkt door blessures. Het is namelijk al de achtste keer dat de verdediger te maken heeft met een hamstringblessure. In totaal heeft de rechtsback al liefst negentien keer aan de kant gestaan met een blessure in zijn professionele carrière.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee in shock door walgelijk verhaal van Hélène Hendriks: ‘Hier word ik niet vrolijk van’

Hélène Hendriks is met een smerig verhaal gekomen bij Vandaag Inside.