Davy Klaassen rent op ballenjongen af met speciaal verzoek na doelpunt

maakte zaterdag de 1-1 voor Ajax tegen PSV en vierde zijn doelpunt op bijzondere wijze. De middenvelder van Ajax vroeg een ballenjongen om een bal, die hij vervolgens onder zijn shirt deed. Daarna stak hij zijn duim in zijn mond.

De doelpuntviering van Klaassen was een verwijzing naar de zwangerschap van zijn vrouw Laura. In september maakten Klaassen en zijn vrouw bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Deze week lieten ze weten dat het kindje een meisje wordt.

Klaassen stond in de 44ste minuut volledig vrij en kopte een voorzet van Jorrel Hato binnen. Eerder in de wedstrijd had Luuk de Jong de 0-1 binnengekopt voor PSV.

Davy Klaassen kopt Ajax op gelijke hoogte: 1️⃣-1️⃣! #ajapsv — ESPN NL (@ESPNnl) November 2, 2024

