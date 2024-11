De Zerbi linkt eigen aanblijven aan Poetin en Oekraïne

Roberto de Zerbi ligt onder vuur bij Olympique de Marseille. De club uit het zuiden van Frankrijk staat ondertussen twaalf punten achter op koploper Paris Saint-Germain in de Ligue 1, met een wedstrijd minder gespeeld. Onlangs verloor l'OM thuis van middenmoter Auxerre (1-3).

Na die teleurstellende wedstrijd speelde De Zerbi open kaart op de persconferentie. "Als ik het probleem ben, zal ik vertrekken." Na de interlandperiode geeft de Italiaan iets meer duidelijkheid over zijn toekomst. "Als mensen dachten dat ik mijn contract zou gaan inleveren, hoeven ze zich geen zorgen te maken. Ik loop niet weg", zei de trainer vrijdag op de persconferentie.

De Zerbi was tijdens het seizoen 2021/22 trainer van Shakhtar Donetsk. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne begon in februari 2022, waarnaar de trainer opvallend genoeg refereert. "Ik liep ook niet weg toen Poetin Oekraïne bombardeerde. Ik heb geen enkele intentie om waar dan ook heen te gaan." Hij blikt ook terug op zijn eerdere uitspraken. "Dat waren slechts woorden van iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt. In het Vélodrome (stadion van Marseille), hebben we maar één van de laatste vijf wedstrijden gewonnen. Daarom zei ik dat."

De Zerbi kwam afgelopen zomer over van Brighton & Hove Albion en tekende een contract voor drie seizoenen bij de Franse grootmacht. Zaterdag staan een uitwedstrijd bij RC Lens op het programma.

