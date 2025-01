‘Ruud van Nistelrooij wil Ajax helpen en is ‘zeer concreet’ voor geflopte aanvaller’

Ajax neemt mogelijk voor het verstrijken van de winterse transferdeadline nog afscheid van . De Engelsman werd eerder deze maand al in verband gebracht met een overgang naar Sunderland en kan nu ook rekenen op ‘zeer concrete’ interesse van Leicester City en Olympique Marseille. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij dinsdagavond althans. Het valt dus niet uit te sluiten dat Ruud van Nistelrooij Ajax verlost van een speler die sinds zijn komst niet aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen.

Francesco Farioli hoopt in de laatste week van de transferwindow nog een rechtsback en linksbuiten te kunnen verwelkomen. Voor die laatste positie is Carlos Forbs nu concreet in beeld. Hij verruilde Ajax in de afgelopen transferwindow nog op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, maar komt er in Engeland niet aan te pas. Voetbal International meldde dinsdagmiddag dat Ajax in gesprek is met Wolverhampton Wanderers over een vroegtijdige terugkeer van Forbs en Verweij schrijft dat de Portugees inderdaad de ‘voorkeur’ geniet van Farioli. Het mogelijke voortijdige einde van de verhuurperiode van Forbs leidt tot de nodige kritiek op het beleid van Alex Kroes, maar volgens Verweij kan een rentree van de rappe aanvaller de technisch directeur juist helpen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Farioli klopt nogmaals aan bij Kroes, Ajax met schaamrood op de kaken om de tafel’

“Een voordeel van de eventuele terugkeer van Forbs is dat het ruimte biedt om twee in plaats van nog één speler te verhuren”, zo klinkt het op de website van De Telegraaf. Bij Ajax staan Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj en Akpom op de nominatie om te vertrekken. De Amsterdammers hopen de aankopen van 2023 na een ‘succesvolle verhuur’ komende zomer definitief van de loonlijst te kunnen schrappen. Volgens Verweij kan Ramaj zich verheugen op de belangstelling van Eintracht Frankfurt en 1. FC Nürnberg. “Akpom kan naar Frankrijk of Engeland. Nadat eerder al bekend werd dat Sunderland hem hoopt te huren, zijn ook Leicester City en Olympique Marseille nu zeer concreet”, zo schrijft de clubwatcher.

LEES OOK: Wout Weghorst laat weten hoe hij denkt over de transfergeruchten over Brian Brobbey

Of de werkgever van Ruud van Nistelrooij daadwerkelijk een poging gaat wagen om Akpom in te lijven, zal de komende dagen moeten blijken. De Engelsman kwam anderhalf jaar geleden voor een bedrag van 12,3 miljoen euro over van Middlesbrough. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 14,3 miljoen euro. Akpom kroonde zich bij Middlesbrough nog tot topscorer van de Championship, maar is er in Amsterdam niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. Hij speelde tot op heden 67 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 23 keer scoorde en vier assists verzorgde. Farioli gebruikt Akpom vooral als linksbuiten, maar ziet op die positie liever ‘een snelle diepgaande’ speler en dringt, zo stelt Verweij, daarom aan op de komst van Forbs.

Ajax moet Chuba Akpom pas in de zomer laten gaan, niet in deze transferwindow Laden... 48.2% Eens, hij kan nog erg belangrijk zijn 51.8% Oneens, dit is het juiste moment 218 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Keuzes op de transfermarkt leiden bij Ajax tot 'spanning' tussen Farioli en directie

Francesco Farioli en Alex Kroes botsen intern over het transferbeleid van Ajax, zo meldt clubwatcher Johan Inan.