Alex Kroes ligt flink onder vuur: 'Amateuristisch, dit moet drastisch verbeterd worden'

Het transferproces bij Ajax onder leiding van Alex Kroes wekt grote verbazing. Volgens Lentin Goodijk zal dat ‘drastisch verbeterd moeten worden’ om de club weer in de Champions League te krijgen. De verslaggever van Voetbal International ziet dat Ajax en Kroes opnieuw ‘achter de feiten’ aanlopen en stelt dat de ‘hele gang van zaken’ rond de invulling van de linksbuitenpositie ‘amateuristisch’ overkomt.

De zoektocht van Ajax naar een extra optie op de linkerflank houdt de gemoederen al tijden bezig. De Amsterdammers zagen Carlos Forbs en Steven Bergwijn in de laatste dagen van de zomerse transferperiode vertrekken en slaagden er niet in om Kamaldeen Sulemana voor de deadline vast te leggen, waardoor trainer Francesco Farioli achterbleef met slechts één ‘echte’ linksbuiten in zijn selectie: Mika Godts. Ajax hoopte Raúl Moro deze maand te kunnen vastleggen, maar Real Sociedad was sowieso al niet erg happig op een vertrek van de dribbelaar, die bovendien eerder deze maand ook nog eens geblesseerd raakte aan zijn sleutelbeen.

Met nog maar een week tot het einde van de transferwindow te gaan is Kroes er nog altijd niet in geslaagd een nieuwe linksbuiten aan te trekken, de grote wens van Farioli. Om de Italiaan toch nog een extra optie op die positie te bieden, is Ajax nu in gesprek met Wolverhampton Wanderers om de verhuurperiode van Forbs tot een vroegtijdig einde te brengen. “Dat Ajax nu alsnog bij hem uitkomt, is veelzeggend. Natuurlijk moet Ajax dealen met een zware erfenis van de jaren hiervoor en is de financiële situatie ingewikkeld, maar het is niet de eerste keer dat de club op die manier achter de feiten aanloopt”, zo schrijft Goodijk op de website van Voetbal International.

De clubwatcher doelt onder meer op de opvolging van Devyne Rensch. De rechtsback rondde vorige week zijn overgang naar AS Roma af. Kroes kwam in de zoektocht naar een vervanger uit bij Youri Regeer. Farioli ziet in de voormalig jeugdspeler van Ajax echter veel meer een middenvelder dan een vleugelverdediger en hoopt daarom nog altijd op een nieuwe rechtsback. “Het is slechts één van de dossiers waar bij Ajax onenigheid over heerst. Dat leidt tot spanningen en geen florrisante verwachtingen richting een transferzomer, waarin Ajax vervangers zal moeten zoeken voor sleutelspelers als Brian Brobbey, Kenneth Taylor of Jorrel Hato”, zo klinkt het.

Volgens Goodijk moet het transferproces onder leiding van Kroes dus ‘drastisch verbeterd worden’. “Zorgvuldigheid is belangrijk, zeker als er weinig geld is, maar nu gaat dat ten koste van kwaliteit. Deze hele gang van zaken, de vicieuze cirkel op de linksbuitenpositie, komt amateuristisch over. Dit is een oude pleister plakken op een maandenlang etterende wond, die inmiddels verder is verspreid dan alleen over een linksbuiten.” Flink wat werk aan de winkel dus voor Ajax, dat nu wel op een knappe tweede plaats staat in de Eredivisie, maar echt nog wel versterking nodig heeft om die plek vast te houden en rechtstreeks de Champions League in te kunnen gaan. “Als Ajax daadwerkelijk weer een Champions League-club wil worden, moet het niet alleen op de grasmat beter: ook op de transfermarkt moet het creatiever, assertiever en effectiever”, zo besluit Goodijk.

