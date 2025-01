Wout Weghorst laat weten hoe hij denkt over de transfergeruchten over Brian Brobbey

De geruchten over een mogelijke overgang van naar West Ham United zijn natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. De oud-spits van onder meer Heracles Almelo, AZ, VfL Wolfsburg en Manchester United arriveerde afgelopen zomer bij Ajax en is de belangrijkste concurrent van Brobbey. Weghorst kon het daarom niet laten om een dolletje uit te halen met zijn ploeggenoot.

Brobbey is weliswaar bezig aan een zeer moeizaam seizoen, maar kan rekenen op serieuze interesse vanuit het buitenland. De beresterke spits werd eerder al in verband gebracht met een overgang naar Olympique Marseille en sinds afgelopen vrijdag klinken er serieuze geluiden over een transfer naar West Ham United. De club uit Oost-Londen zou zich vrijdag hebben gemeld bij Ajax, maar een voorstel om Brobbey voor de rest van dit seizoen te huren en in de zomer definitief over te nemen, werd door Ajax van tafel geveegd. De Amsterdammers zijn naar verluidt bereid mee te werken aan een vertrek van de spits, maar dan moet wel de ‘absolute hoofdprijs’ betaald worden.

Of West Ham United dat voor het verstrijken van de winterse transferdeadline gaat doen, is nog maar de vraag. Grote kans dat Brobbey dit seizoen ‘gewoon’ afmaakt in Amsterdam, maar dat betekent niet dat de geruchten over een verhuizing naar Engeland onbesproken zijn gebleven binnen de selectie. “Ik heb wel tegen hem gezegd dat het echt hele mooie clubs zijn en dat hij het absoluut moet doen”, zo zegt Weghorst, naar eigen zeggen ‘gekscherend’, in gesprek met Ajax TV. De Ajax-selectie zat in het vliegtuig - donderdagavond stond de ontmoeting met FC RFS in Letland op het programma (1-0 verlies) - toen de eerste (serieuze) berichten over de interesse van West Ham naar buiten kwamen. “Brobbey zat achter me en toen zei ik: het zijn wel echt mooie clubs, moet je doen”, lacht Weghorst.

Zorgen geruchten voor onrust?

Brobbey en Weghorst zijn concurrenten van elkaar. Hun trainer Francesco Farioli rouleerde er in de eerste seizoenshelft op los, maar kiest na de winterstop voor Brobbey als eerste spits. Brobbey verscheen in de eerste vier duels na de jaarwisseling aan de aftrap, zonder te scoren. Weghorst moest het telkens doen met een rol als invaller. Hij wist het doel eveneens niet te vinden. Waar de strijd tussen Brobbey en Weghorst nog altijd tot veel discussie leidt, zorgen de geruchten over Brobbey niet voor ‘onrust’, zo stelt Weghorst. “Het is inherent aan voetbal en zeker in deze periode speelt dat. Dan komt het op bij verschillende personen, ook bij hem. Dat hoort gewoon bij voetbal”, zo klinkt het.

