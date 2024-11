Dennis Higler spreekt 'domme' Feyenoorder streng toe

Scheidsrechter Dennis Higler had zaterdagavond tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ een opmerkelijk onderonsje met . De arbiter vond dat de verdediger van de Rotterdammers te veel tijd nam voor het nemen van een vrije trap. Het moment is vastgelegd door ESPN.

In het programma Extra Tijd van ESPN in samenwerking met de KNVB worden scheidsrechters tijdens wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal gevolgd. Kijkers worden op die manier meegenomen in de communicatie tussen de verschillende officials en in de manier hoe spelers en scheidsrechters met elkaar omgaan. In de kraker tussen Feyenoord en AZ zorgde Smal als invaller al na twee minuten voor ergernis bij Higler, zo blijkt uit de beelden van ESPN.

LEES OOK: Feyenoord dolgelukkig met vertrek publiekslieveling

Artikel gaat verder onder video

De 39-jarige scheidsrechter vond dat Smal vlak voor de bevrijdende 3-1 van Feyenoord tegen de Alkmaarders veel te veel tijd nam voor het nemen van een vrije trap. Na de goal van Ibrahim Osman in de 82ste minuut van de wedstrijd besloot Higler de verdediger van Feyenoord hier dan ook op aan te spreken. Dat deed de arbiter met humor: Hé vriend, luister even. Als je nou in de eigen Kuip een minuut over een vrije trap doet, dan kom je nooit in de basis hè."

LEES OOK: 'Van Persie is de ideale man voor de meest kleurloze club van Nederland'

De ervaren scheidsrechter ging nog even verder: "Doe nou even niet zo dom, joh! Dit zijn van die domme kaarten", doelde Higler op een eventuele gele kaart die hij had kunnen geven aan de verdediger van Feyenoord voor tijdtrekken. Op Smal, die om de opmerkingen van de arbiter kon lachen, leek de boodschap te zijn overgekomen. Hij zocht na de toespraak van Higler rustig zijn positie in het veld weer op.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quinten Timber wordt live op tv verrast met nieuwtje over Ajax en reageert zeer sportief

Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber krijgt na de zege op AZ een nieuwtje te horen over Ajax.