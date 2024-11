Deze Oranje-spelers missen kwartfinale Nations League bij gele kaart tegen Bosnië-Herzegovina

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond de laatste groepswedstrijd van de Nations League op bezoek bij Bosnië-Herzegovina. Drie spelers in de selectie van Ronald Koeman staan op scherp en missen de kwartfinale wanneer zij een gele kaart pakken.

Oranje plaatste zich zaterdagavond als nummer twee voor de kwartfinale van de Nations League door in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 te winnen van Hongarije, terwijl Bosnië-Herzegovina met 7-0 verloor van Duitsland. Daarbij kan Oranje uitkomen tegen Portugal, Spanje en Italië of Spanje. Oranje begint de kwartfinale eind maart 2025 met een thuiswedstrijd, om vervolgens een uitwedstrijd te spelen.

Hoewel er in de wedstrijd in en tegen Bosnië-Herzegovina niets meer op het spel staat voor Oranje, zijn er meerdere spelers die toch op hun tellen moeten passen. Tijjani Reijnders, Jurriën Timber en Mats Wieffer staan namelijk allen op scherp en zullen de thuiswedstrijd in de kwartfinale van de Nations League moeten missen bij een gele kaart tegen Bosnië-Herzegovina.

Geblesseerde Simons ook op scherp

Naast dat drietal staat ook Xavi Simons op scherp, maar de speler van RB Leipzig zit door een blessure niet bij de selectie. Overigens betekent dit niet dat Simons helemaal niet meer geschorst kan worden, aangezien de gele kaarten pas na de kwartfinale van de Nations League komen te vervallen. Als Simons dus in maart terugkeert en een gele kaart pakt, wordt hij geschorst voor de return in de kwartfinale of een eventuele halve finale.

