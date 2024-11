Koeman ziet middenvelder training van zondag overslaan

trainde zondagmiddag niet mee met het Nederlands elftal, zo weet De Telegraaf. Ronald Koeman zou met alle invallers, reserves en tribuneklanten van het duel met Hongarije (4-0) gaan trainen in Zeist, maar de middenvelder van Juventus is daarbij afwezig.

Koopmeiners stond zaterdag voor het eerst sinds maart weer op het veld bij Oranje. De afgelopen interlandperiodes moest de middenvelder zich telkens afmelden wegens blessures. Zaterdag mocht hij tegen Hongarije zo’n twintig minuten voor tijd invallen, waarbij hij direct trefzeker was. Een dag later ontbreekt hij dus op het trainingsveld.

Hoewel Koopmeiners volgens de krant dus niet meetraint, lijkt het mee te vallen. De middenvelder van Juventus zou met een pijntje te maken hebben, maar reist wel met de groep mee naar Bosnië-Herzegovina voor het laatste duel in de groepsfase van de Nations League.

Wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina gaat nergens meer om

In de wedstrijd in Bosnië-Herzegovina valt voor beide ploegen nergens meer voor te spelen. Oranje wist zich door de zege op Hongarije te verzekeren van de tweede plaats in de groep, waarmee het zich plaatste voor de kwartfinales. Bosnië-Herzegovina ging daarentegen met liefst 7-0 onderuit bij Duitsland, waardoor het op de laatste plaats in de groep eindigt.

