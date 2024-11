'Gelukkig was Cody Gakpo zaterdag de enige niet hersenloze gek in het stadion'

Columnist Nico Dijkshoorn stelt dat de enige 'niet hersenloze gek' was in de Johan Cruijjf ArenA. Door het opeisen van de tweede strafschop redde de voormalig PSV-aanvaller bovendien de carrière van bondscoach Ronald Koeman en .

In de openingsfase werd het duel tussen Nederland en Hongarije snel onderbroken door een medisch noodgeval op de reservebank van Hongarije. Al snel bleek dat de Hongaarse assistent-bondscoach Ádám Szalai onwel was geworden. Het duel werd hervat met een VAR-ingreep, die ervoor zorgde dat scheidsrechter Jesús Gil Manzano naar de penaltystip wees.

Weghorst benutte het buitenkansje en vierde de treffer met zijn gebruikelijke gebaar; hij maakte een schuiver op zijn knieën, vormde met zijn handen het gebaar van een leeuw en balde zijn vuist richting het publiek. Dit kwam hem op flink wat kritiek te staan op social media. Koeman sprong in de bres voor de spits en repte over 'imbecielen' op social media.

Dijkshoorn zag dat Weghorst zich tijdens het juichen niet bedacht en zijn 'trademark' gewoon voortzette. "Koeman, aan de zijkant van het veld, balde de vuist. Het publiek gilde van vreugde en niet veel later trok er een wave door het stadion. Je zou kunnen zeggen: Wout had de sfeer goed aangevoeld. Het stadion zat blijkbaar ook vol met hersenloze gekken", schrijft de columnist in Voetbal International.

"Na de strafschop van Wout mijmerde ik een minuut of vijf. Hoe zou het publiek hebben gereageerd als hij de bal met opzet tergend langzaam drie meter naast het doel had geschoten? Uit eerbied naar Ádám Szalai", vraagt Dijkshoorn zich af. "Ik denk dat hij een staande ovatie zou hebben ontvangen. Ronald Koeman zou bewondering hebben geacteerd. In die zin had Koeman na de wedstrijd gelijk, toen hij het in de persruimte had over hersenloze gekken. Oranje-fans zijn feestvierders. Ze kijken naar ceremoniemeester Wout en daarna vertonen ze gewenst gedrag."

Na afloop van het Nations League-duel met Hongarije constateerde Dijkshoorn dat Weghorst alleen liep. "Niemand in het team maakte een praatje met hem. Niemand van zijn teamgenoten wil worden geassocieerd met die verbeten, bijna manische geldingsdrang ten koste van alles.

Schandalig gebaar Koeman

"Het vreemde is dat alle spelers op het veld waren opgesteld door een man die op een veel verkeerder moment een veel schandaliger gebaar maakte voor een hersenloos publiek: trainer Ronald Koeman", vervolgt Dijkshoorn. De columnist doelt daarmee op het feit dat Koeman tijdens het EK in 1988 in een Duits stadion zijn kont afveegde met het shirt van middenvelder Olaf Thon, met wie de huidige keuzeheer destijds van shirt wisselde.

"Koeman weet nu, jaren later, maar al te goed dat hij toen een magistrale avond – de steekbal van Wouters, het glijden van Marco, de tergend langzaam hobbelende bal, het net en daarna het juichen als jongens die op een dinsdagavond op een voetbalveldje tussen de woonhuizen voetballen – totaal ruïneerde", stelt Dijkshoorn.

Schuldbekentenis Weghorst 'mooi'

Na afloop ging Weghorst voor de camera van ESPN door het stof. "Ik vond het mooi dat juist Wout Weghorst, met wijd open ogen en zenuwachtig gepluk aan zijn haar, schuld bekende. Hij had zich laten gaan. Nee, dat had hij niet goed aangevoeld. Het had allemaal een onsje minder gekund. Hij had er in de rust al een vervelend gevoel bij gehad en was gaan vragen in de kleedkamer van de Hongaren of alles goed was. Na de wedstrijd nog een keer", aldus Dijkshoorn.

"Tot groot verdriet van Ronald Koeman, bleek na de wedstrijd. Hij vond de kritiek op het juichen gelul van hersenloze gekken. Ronald zette het mes nog maar eens in Ádám Szalai. Hij vond: als de wedstrijd doorgaat, dan gaat de wedstrijd door. Klaar. Gelukkig was Cody Gakpo zaterdag de enige niet hersenloze gek in het stadion: hij eiste de tweede strafschop op. Niet wéér dat leeuwtje van Wout. Gakpo redde daar de carrière van Koeman en Wout", besluit Dijkshoorn in zijn column.

