Van Dijk neemt ploeggenoot in bescherming: ‘Kan niet iedereen pleasen’

kan zich niet vinden in de massale kritiek op het juichen van . De aanvoerder van Oranje snapt dat de spits zijn doelpunt vierde en is niet van mening dat hij dit meer ingetogen had moeten doen.

Weghorst kwam zaterdagavond onder vuur te liggen. Kort na een medisch ongeval op de bank bij Hongarije rondom assistent-trainer Ádám Szalai benutte de spits van Ajax een strafschop, waarna hij uitbundig juichte. Waar Weghorst na afloop van de wedstrijd begrip toonde voor de kritiek op zijn juichen, kan Van Dijk zich daar totaal niet in vinden.

“Geweldig, dat is toch mooi”, geeft Van Dijk met een brede grijns op zijn gezicht aan wanneer hem bij SBS6 naar het uitbundige juichen van Weghorst wordt gevraagd. “Wil je dat hij niet gaat juichen? Het is gewoon een belangrijk doelpunt”, stelt de aanvoerder. “Als je 1-0 maakt is het mooi en juichen is het allerbelangrijkste, denk ik.”

Van Dijk niet eens met kritiek

Bij het beantwoorden van de vraag realiseert Van Dijk zich niet dat de kritiek vooral ontstond door de situatie met Szalai van even daarvoor. “Oh, op die manier”, antwoordt de verdediger nadat dit wordt verduidelijkt. “Weet je wat het is, je kan niet iedereen pleasen.” Volgens de aanvoerder heeft Hongarije ervoor gekozen verder te spelen, waar hij ‘heel veel respect’ voor heeft. “Dan is het gewoon weer strijden en winnen. Ik vond het juichen niet overdreven, helemaal niet zelfs.” Of Van Dijk dus niet van mening is dat het wat ingetogener had gekund? “Eerlijk gezegd niet.”

