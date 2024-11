Eerder bewierookte Ajacied valt toch wéér terug: 'Een blindganger, blijft een zorgenkindje'

kwam onder het bewind van Sven Mislintat met grote verwachtingen naar Ajax. De centrale verdediger had zijn debuut al gemaakt voor Kroatië en er werd zo'n 20 miljoen voor hem neergelegd. Na een matig eerste seizoen leek hij deze jaargang zijn vorm te vinden, maar er blijft kritiek op Sutalo.

Vorig seizoen ontkwam de Kroatische verdediger niet aan de malaise in Amsterdam en was Sutalo vaak de zondebok. Ajax incasseerde 61 doelpunten in 2023/2024, dus enige kritiek op de verdediging lijkt dan ook niet onterecht. Aan het begin van dit seizoen werd Sutalo echter de hemel in geprezen na enkele goede optredens onder Francesco Farioli. Toch mag er nog niet te vroeg gejuicht worden als het gaat om de 24-jarige verdediger.

In wedstrijden tegen Heracles (3-4 winst) en PSV (3-2 winst) was Sutalo weer een van de mindere schakels in de Amsterdamse verdediging, terwijl hij tegen FC Twente (2-2) geen heldenrol vertolkte. " De enige blindganger in de verdediging is Sutalo", vertelt Valentijn Driessen in Kick-Off. "Het blijft me toch verwonderen dat hij dit niveau nauwelijks aankan." Presentator Pim Sedee stelt vervolgens dat hij in het begin van het seizoen een goede fase heeft gehad. "Goede fase, hou nou op man", reageert Driessen. "Dat was allemaal tegen zwakke tegenstanders."

Podcastgenoot Mike Verweij sluit zich bij Sedee aan. "Ik ben het wel met je eens. Hij had op zich echt wel een veel betere periode dan hij ooit had gehad. Alleen dat werd toen gelijk ook wel weer heel erg overdreven. Het blijft een zorgenkindje."

