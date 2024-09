Hans Kraay junior ziet wederopstanding bij Ajax: ‘Ik had hem al bijna afgeschreven!’

Hans Kraay junior is diep onder de indruk van de wederopstanding van bij Ajax. De Kroaat kwam vorig jaar voor veel geld over van Dinamo Zagreb, maar beleefde een zeer teleurstellend eerste seizoen in Amsterdam. Sutalo stond afgelopen zomer in eerste instantie op de nominatie om een transfer te maken, maar heeft zich onder de nieuwe trainer Francesco Farioli terug geknokt en behoorde dit seizoen al een aantal keer tot de uitblinkers bij Ajax.

De gevallen recordkampioen telde vorig jaar minstens 20,5 miljoen euro neer voor de komst van Sutalo, die een paar maanden ervoor nog indruk had gemaakt met Kroatië in de Nations League. Maar eenmaal in het shirt van Ajax was er van de overtuiging waarmee Sutalo speelde bij Dinamo Zagreb en de nationale ploeg helemaal niets meer over. De Kroaat toonde zich onzeker, leverde de bal regelmatig zomaar in en liet ook defensief steken vallen. Sutalo vertegenwoordigt desondanks een hoge marktwaarde en omdat Ajax dringend behoefte had aan geld, stond technisch directeur Alex Kroes niet onwelwillend tegenover een verkoop van de miljoenenaankoop van Sven Mislintat.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-duo imponeert tegen Fortuna: 'Genialiteit, de klasse waar ik naar snakte'

Maar Farioli sprak vanaf dag één zijn vertrouwen uit in Sutalo en dat heeft de verdediger blijkbaar goed gedaan, want in de eerste weken van dit seizoen stond er een totaal andere speler op het veld. “Dat is niet op basis van één wedstrijd, maar Sutalo… Als we hem nú zien; die legde een bal neer op Akpom (tegen Fortuna Sittard, red.). En als ik hem nu gewoon comfortabel aan de bal zie. Ik zie hem ook nog weleens het middenveld indribbelen”, zo sprak Kraay jr. donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN zijn verbazing uit. “Hij had nog wel twee momentjes, maar ik zie wel een totaal andere Sutalo. Ik had hem al bijna afgeschreven.”

Karim El Ahmadi denkt dat Farioli en Sutalo heel wat beelden van wedstrijden in het afgelopen seizoen hebben bekeken, want volgens de voormalige voetballer van onder meer FC Twente en Feyenoord leek het nergens op wat Sutalo vorig seizoen aan het doen was. “Je ziet hem nu niet meer die gekke dingen doen die hij vorig seizoen deed”, aldus El Ahmadi.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Josip Sutalo dankt teamgenoot, die vorig seizoen geen minuut speelde bij Ajax

Josip Sutalo is blij om speler van Ajax te zijn, geeft de Kroatische verdediger aan in gesprek met Ajax TV.