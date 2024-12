ESPN wijst schuldige aan bij Feyenoord: 'Ik zou hem een paar tikken geven'

Een slotoffensief van Feyenoord leverde zaterdag niet het gewenste resultaat op tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers poetsten weliswaar een 0-1 achterstand weg, maar slaagden er niet in om de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken (1-1). Volgens de analisten van ESPN werd Feyenoord benadeeld door een eigen supporter.

Na 74 minuten legde scheidsrechter Jannick van der Laan de wedstrijd stil omdat een supporter van Feyenoord een bekertje op het veld had gegooid. De onderbreking duurde bijna drie minuten. Na de hervatting, in minuut 81, maakte Santiago Giménez de 1-1. Maar volgens de analisten van ESPN haalde de staking de vaart uit het spel van Feyenoord. “Ze hebben het wel geprobeerd, maar ze hebben geen heel grote kansen gecreëerd”, zegt Kees Luijckx bij De Eretribune. “Wat Fortuna goed deed, was het temporiseren. Het hielp ook niet mee dat een bekertje op het veld werd gegooid door een eigen supporter.”

Artikel gaat verder onder video

Voormalig verdediger Bram van Polen reageert: “Het was helemaal in hun voordeel dat zo’n gozer – ik ga er althans even vanuit dat het een gozer is – dat doet. Dat speelt ze volledig in de kaart. Het momentum was volledig weg. Dat grijpt Fortuna aan. Ik zou zo’n gozer, ja, je zou echt een paar tikken…”, zegt Van Polen, zonder zijn zin af te maken. “Volgens mij gooiden ze later ook bier over die gozer heen. Die kun je wel een paar tikken geven op dat moment.”

‘Duur puntenverlies Feyenoord’

Karim El Ahmadi spreekt van duur puntenverlies voor Feyenoord. "Ik zit naar het programma te kijken en deze wedstrijd hadden ze eigenlijk wel moeten winnen”, stelt de oud-middenvelder van de club. “PSV moet tegen FC Utrecht en Ajax krijgt ook een paar moeilijke wedstrijden. Dan was dit wel een heel belangrijke wedstrijd die je eigenlijk moet winnen. De laatste wedstrijd voor de winterstop is uit bij PSV. Met een minder groot gat ga je daar anders naartoe.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Frustratie bij supporters Feyenoord: 'Wil hem niet meer zien in De Kuip'

Supporters van Feyenoord willen één iemand niet meer in De Kuip zien na het duel met Fortuna Sittard.