FC Groningen pakt broodnodige punten tegen Willem II

FC Groningen heeft in een sfeervolle Euroborg de volle buit gepakt tegen Willem II. De Trots van het Noorden had niet al te veel moeite met de Brabanders, die een stukje scherpte misten en zo geen echte uitdaging boden aan Groningen, het werd 2-0. Thijs Oosting, de spits die vorig seizoen zo belangrijk was voor Willem II, was trefzeker tegen zn oude ploeg.

Het spel in de beginfase was bepaald niet om warm van te worden, het enige wat er in het eerst half uur gebeurde waren een paar speldenprikjes over en weer. De grootste kans was voor Willem II-verdediger Rob Nizet, die vrij kon inschieten in de zestien van Groningen. Hij schoof de bal echter voorlangs.

Openingsgoal

Na een half uur was het dan wel raak, uitgerekend Thijs Oosting zette FC Groningen op een 1-0 voorsprong. De aanvaller was vorig jaar nog belangrijk voor Willem II, maar scoorde dus tegen zijn oude werkgever. Het leek er in de eerste helft lang op dat FC Groningen de voorsprong nog zou uitbreiden, maar dat bleef uit. De Trots van het Noorden had het meeste de bal en was het gevaarlijkst, alleen een tweede goal bleef uit in het eerste bedrijf.

In de tweede helft duurde het even voordat de wedstrijd op stoom kwam. Tien minuten na rust kreeg Van Bergen een kansje, maar hij trof de doelman van Willem II op zijn pad. Maar slechts drie minuten later viel de 2-0 alsnog binnen. Een voorzet van Stije Resink ging richting de tweede paal, werd niet meer aangeraakt en plofte pardoes in het doel. De Euroborg ontplofte en zo leek Groningen de vierde overwinning van het seizoen naar zich toe te trekken.

Rustig uitspelen

In het laatste halve uur gebeurde er niet gek veel. Willem II gaf zich niet gewonnen en probeerde van zich af te bijten, maar aan scherpte en koelbloedigheid ontbrak het bij de Brabanders. FC Groningen kon zo comfortabel de voorsprong vasthouden en zo de vierde overwinning van het jaar bijschrijven.

Wat betekent dit voor de ranglijst? FC Groningen maakt een paar sprongen, over PEC, Heerenveen en Heracles heen. Of het zo blijft is nog de vraag, de twee ploegen uit Overijssel komen deze speelronde nog in actie. Willem II blijft vooralsnog op plek elf staan, maar ook dat is afhankelijk andere ploegen. Volgende week neemt FC Groningen het op tegen PEC Zwolle en Willem II speelt tegen Heerenveen. Twee kelderkrakers dus.