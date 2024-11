Belgische media zijn kiezelhard voor FC Twente en pakken zelfs de stadionomroeper aan

FC Twente had donderdagavond moeten winnen van Union Sint-Gillis om uitzicht te houden op de volgende ronde van de Europa League, maar leed in de eigen Grolsch Veste een pijnlijke 0-1 nederlaag. De uitslag doet weliswaar iets anders vermoeden, maar de formatie van Joseph Oosting had heel weinig in te brengen. Zeker in de eerste helft was Union Sint-Gilles heer en meester in Enschede, zo zagen de Belgische media althans. Zij laten geen spaan heel van FC Twente en pakken zelfs de stadionomroeper aan.

Union Sint-Gillis eindigde in het 2022 op de tweede plaats in België en besloot een jaar later op de derde plek, maar heeft dit seizoen vooralsnog erg weinig in de melk te brokkelen in eigen land. De club uit Brussel staat na vijftien competitieduels op slechts twintig punten en bezet daarmee de negende (!) plaats in de Jupiler Pro League. FC Twente was op voorhand de grote favoriet voor de zege en nam het misschien wel iets te licht op. “De tactische blessurebehandeling: ook in het noordoosten van Nederland is het een dingetje. Na 27 minuten riep Twente-coach Oosting iedereen bij zich, terwijl zijn doelman een mysterieuze blessure veinsde. Het draaide voor geen meter. Misschien had de stadionomroeper het vooraf al weggegeven”, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Het medium doelt op de manier waarop de ploeg uit Brussel werd aangekondigd in de Grolsch Veste, ‘Union Sint-Galisj’. “Of toch iets in die aard. Zo relatief is het allemaal. Union wie? Met die mindset stonden de ‘Tukkers’ ook op het veld. Totaal niet gebriefd over de wapens die Union bezit. Ze hapten naar adem, en de Brusselaars tikten er naar hartenlust doorheen. De zet van Pocognoli om Boufal in de ploeg te gooien, en zo de ruimtes tussen de linies beter te bespelen, wierp z’n vruchten af. De goal van Ivanovic na een knappe combinatie werd nog afgekeurd voor centimeters buitenspel, maar vijf minuten later telde die van Fuseini wél. Door de benen van doelman Unnerstall, en 0-1”, zo zag HLN. “De 26.500 toeschouwers in de Grolsch Veste vloekten erop los. Te traag, een totaal gebrek aan concentratie en inspiratie van hun ploeg.”

Volgens Het Nieuwsblad hadden de supporters van FC Twente ‘zo’n fletse start van hun doorgaans energieke team niet verwacht. Het dagblad citeert zelfs Youri Mulder, die bij Sporza had gezegd dat FC Twente ‘leuk en attractief voetbal speelt’ en ‘een plezier is om naar te kijken’. “Nou. Union was heer en meester en creëerde nog schietkansen voor Fuseini en Boufal. Aan de overkant werd Anthony Moris amper op de proef gesteld. Pas op het half uur moest hij een eerste keer tussenkomen: de kopbal van Steijn plukte hij simpel”, zo leest het. Het Nieuwsblad uit tevens kritiek op de tactische blessurebehandeling van de thuisploeg. “Een vervelende trend: een speler - in dit geval de keeper - die een blessure faket, opdat de rest even te rade kan bij de coach. Als voetballiefhebbers waren we blij dat het geen onmiddellijk effect had.”

Ook Vlap moet het ontgelden

De Twentse achterban had met een 0-1 tussenstand bij rust geen reden tot klagen, zo leest het. “Maar het striemende fluitconcert was onvermijdbaar. De trainer antwoordde met drie wissels en zo kwam de Belgische centrale verdediger Alec Van Hoorenbeeck (ex-KV Mechelen) in de ploeg, maar om het tij te keren, keken we toch vooral naar iemand als Michel Vlap, en die speelde te slap”, zo klinkt er vanuit het Belgische kamp kritiek op de oud-speler van Anderlecht. Sporza was eveneens niet onder de indruk van wat FC Twente liet zien. “Van bij het eerste fluitsignaal overbluften de bezoekers de ploeg. Nog voor het halfuur had Union al minstens een dubbele voorsprong bij elkaar kunnen (of moeten) voetballen. De kansen bleven er komen door balverlies na balverlies van de bijzonder fletse Twente-spelers. Een referentiewedstrijd voor de rust, dat weer wel. Maar zonder de comfortabelere voorsprong. Met een fluitconcert stuurde het thuispubliek zijn spelers naar de kleedkamers.”

Dat mocht niet baten, want FC Twente kwam de achterstand niet te boven. Daardoor moeten de Tukkers stilaan gaan vrezen voor voortijdige uitschakeling in Europa. Union Sint-Gilles deed daarentegen uitstekende zaken. “Union komt zo de top 24 binnen na vijf speeldagen in de Europa League. Al blijft de marge voor fouten in de laatste drie duels klein, met een voorlopig maar net veilige 24e plaats. Maar de broodnodige zege, die is wel binnen”, zo besluit Sporza.

