Feyenoord-supporters halen het nieuws met ludieke actie op Schiphol

De supporters van Feyenoord komen op ludieke wijze in het nieuws. Voorafgaand aan het vertrek naar Engeland, waar de club dinsdagavond in Champions League-verband aantreedt tegen Manchester City, wordt voor de tricots van aartsrivaal Ajax in een souvenirshop op Schiphol een rij shirts van de Rotterdamse club op gehangen.

Rijnmond Sport deelt op X beelden die maandag op de luchthaven in Amsterdam werden geschoten. Later op de avond werden die onder meer vertoond in het NOS Jeugdjournaal. Te zien is hoe een rij Ajax-shirts, zowel het uit- als het thuistenue, op de achtergrond verdwijnt en plaatsmaakt voor die van de aartsrivaal uit Rotterdam-Zuid. "Dit is mooi", lacht een van de fans die in het filmpje te zien is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Manchester City – Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Onder de tweet van Rijnmond wordt onder meer gereageerd door het officiële account van Schiphol zelf. "Bedankt voor je open sollicitatie!", leest het. "Helaas hebben we momenteel geen functie open bij deze winkel. Voor de volgende keer: een CV met motivatie insturen is gewoon voldoende hoor!", schrijft webcare-medewerker Sebastian van de luchthaven.

'Heel wat beter dan elkaar de hersenen inslaan'

"Gewoon leuke humor", reageert een andere twitteraar op de beelden. "Doet niemand kwaad. Heerlijk. Dat is heel wat beter dan elkaars hersenen inslaan omdat de ander voor Ajax of Feyenoord is."

Ook op @Schiphol merken ze dat er weer een Champions League trip aankomt voor #Feyenoord…#mcifey pic.twitter.com/01JhTqv35r — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) November 25, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Simeone belde speler van Feyenoord afgelopen zomer plat

Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, is groot fan van een speler van Feyenoord.