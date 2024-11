Van der Laan doet opmerkelijke uitspraak over Ueda

moet boven in de pikorde staan bij Feyenoord, zo stelt Harry van der Laan. De voormalig voetballer ziet in de Argentijn veel meer een centrumspits dan de Japanner dat is, waardoor hij Carranza tweede keuze achter Santiago Giménez zou maken.

Bij de absentie van Giménez en Ueda grijpt Carranza zijn kans in de punt van de aanval van Feyenoord. De zomeraanwinst kwam tot dusver in acht Eredivisie-duels binnen de lijnen. Daarin wist hij drie keer het net te vinden en leverde hij ook een assist. Hoewel Carranza het seizoen als derde spits begon, laat hij zich eigenlijk te veel zien om zich weer in die rol te schikken.

LEES OOK: Stengs laat duel met Man City schieten

Artikel gaat verder onder video

In FC Rijmond wordt de rol van Carranza bij Feyenoord ook besproken. Van der Laan, voormalig spits van Feyenoord, krijgt de vraag wat hij zou doen met de kwestie Ueda-Carranza wanneer de Japanner weer terugkeert van zijn blessure. “Op dit moment zou ik voor Carranza gaan”, is de oud-voetballer duidelijk.

LEES OOK: Kevin De Bruyne deelt daags voor City - Feyenoord groot compliment uit aan ESPN-analist

“Ueda… Ik heb helemaal niet het gevoel dat het een spits is, op een of andere manier”, licht Van der Laan zijn keuze toe. “Hij is niet hard, niet snel. Er zijn allerlei dingen die ik mis. De drang om die goal te maken mis ik.” Bij Carranza ziet Van der Laan dat wel terug.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Simeone belde speler van Feyenoord afgelopen zomer plat

Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, is groot fan van een speler van Feyenoord.