Timber bemoeit zich plots met interview van Giménez en Kraay junior: ‘Zeg ‘nee’, zeg ‘nee’’

bezorgde Feyenoord zaterdagavond met een fraai doelpunt een punt in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-1). Toch stond de spits van de Rotterdammers na afloop teleurgesteld voor de camera van ESPN.

Giménez begon bij Feyenoord op de bank, maar kwam na rust alsnog binnen de lijnen. In de 82ste minuut tekende hij op aangeven van Igor Paixão met een omhaal voor de gelijkmaker. Verder dan dat kwam Feyenoord echter niet. “Voor mij is het leuk om weer minuten te maken en fit te zijn. Dit is het resultaat van een goed traject dat ik heb doorlopen met de medische staf, God en mijn familie”, reageert de Mexicaanse spits tegenover Hans Kraay junior.

Artikel gaat verder onder video

Giménez zegt vervolgens dat ‘een overwinning het belangrijkste was en dat de doelpunten hem niet boeien’. Die opmerking zorgt voor verbazing bij Kraay junior, waarna een nuance volgt van de aanvaller: “Het is natuurlijk waar dat ik een nummer negen ben. Natuurlijk interesseren doelpunten mij, maar de resultaten zijn het belangrijkste. We hebben niet gewonnen, dus ik ben erg verdrietig.”

LEES OOK: Santiago Giménez zet De Kuip in vuur en vlam met waanzinnige omhaal

“Ik ben zeer teleurgesteld. Ik vind dat we de overwinning verdienden. We hadden veel kansen en balbezit. Hun keeper (Mattijs Branderhorst, red.) speelde ook sterk. In de slotfase scoorden we nog, maar het was helaas niet genoeg”, vervolgt Giménez. Kraay junior vraagt hem of het mogelijk is ‘dat het team een beetje moe is’ na de slijtageslag van afgelopen dinsdag in de Champions League tegen Manchester City (3-3).

“Ik weet het niet”, reageert Giménez, die tegen Manchester City in de 72ste minuut als invaller het veld betrad en toen belangrijk was met een doelpunt. “Die vraag moet je stellen aan de mensen die veel minuten hebben gespeeld. Hier heb je er één”, zegt Giménez, die vervolgens wijst naar ploeggenoot Quinten Timber, eveneens aanwezig in de persruimte.

Timber bemoeit zich vervolgens met het gesprek tussen Giménez en Kraay junior: “Zeg ‘nee’, zeg ‘nee’”, adviseert de Oranje-international zijn Mexicaanse teamgenoot. Die reageert vervolgens met: “We zijn in orde. Puntverlies hoort erbij, maar we zullen tot het einde blijven vechten voor de titel.”

Even later staat Timber Kraay junior zelf te woord. “Zijn terugkeer betekent voor ons een extra kwaliteitsinjectie”, vertelt hij over Giménez, die dit seizoen door een slepende spierblessure pas zes wedstrijden in de Eredivisie speelde. “Je zag het vandaag en ook al tegen Manchester City. We zien het elke dag op de club. Die jongen heeft er zin in. Hij is er een tijdje uit geweest en hij ziet er fris uit, dat zei je net zelf ook al tegen hem. We zijn heel blij met Santi”, aldus Timber.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fans Feyenoord tonen levensgroot spandoek met boodschap aan Man City

De supporters van Feyenoord toonden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een spandoek dat eerder deze week werd verboden door Manchester City.